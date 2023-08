Seit Jahresbeginn haben so viele Migranten illegal in die EU einzureisen versucht wie seit 2016 nicht mehr. Bis Juli wurden 176 100 unerlaubte Grenzübertritte verzeichnet, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Freitag mitteilte. Allein über die Mittelmeerroute Richtung Italien und Malta gelangten über 89 000 Personen nach Europa, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres stieg die Zahl der illegalen Ankünfte in der EU um 13 Prozent. Nach einer Statistik der Internationalen Organisation für Migration starben oder verschollen im Mittelmeer in diesem Jahr über 2090 Migranten, die meisten auf der zentralen Route nach Italien und Malta.