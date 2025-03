Interview von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Union und SPD wollen laut Sondierungsergebnis den Asylkurs an Deutschlands Grenzen deutlich verschärfen. Nur: Darf die nächste Regierung Asylsuchende überhaupt auf lange Sicht zurückweisen? Daniel Thym, Professor an der Universität Konstanz, hat an dem zentralen Ziel des möglichen Kanzlers Friedrich Merz Zweifel und fordert dennoch, die Regierung müsse jetzt liefern, was die Politik seit Jahren verspricht: Humanität und Ordnung. Thym schlägt im SZ-Interview eine neue Strategie an den Grenzen vor, die ein klares Signal an Geflüchtete schicken soll.