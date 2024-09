Interview von Dunja Ramadan

Deutschland steckt mitten in einer neu entflammten Migrationsdebatte, angefacht durch den Messeranschlag von Solingen, bei dem drei Menschen von einem syrischen Geflüchteten getötet wurden, verstärkt durch die Wahlerfolge der AfD in Thüringen und Sachsen. Tarik Abou-Chadi ist Professor für europäische Politik an der University of Oxford, in Darmstadt geboren, in München aufgewachsen. Man erreicht den 39-Jährigen im Urlaub in Griechenland, auf der Plattform X schreibt Abou-Chadi, er gebe sein Bestes, die deutsche Politik eine Woche lang zu ignorieren. Der SZ gibt er trotzdem ein Interview.