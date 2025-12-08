Die Innenminister der Europäischen Union haben sich am Montag auf weitreichende Reformen des europäischen Asylrechts verständigt: Sie sollen es den Mitgliedstaaten ermöglichen, abgelehnte Asylbewerber in Abschiebezentren außerhalb Europas festzuhalten und möglicherweise sogar Asylverfahren ganz aus Europa auszulagern. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach in Brüssel von einer Zeitenwende. Es gebe „ein europäisches Momentum einer neuen Migrationspolitik“, sagte er und beharrte darauf, dies sei auch sein persönliches Verdienst.