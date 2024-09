Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Abschiebungen. Es sei richtig, die Anstrengungen zu verstärken, dass Menschen ohne Bleiberecht in ihre Herkunftsländer zurückkehrten, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger der Rheinischen Post . Dazu müsse der Bund auch eine „Taskforce Abschiebungen“ einrichten, forderte Berghegger. Das würde die Prozesse beschleunigen und effizienter gestalten. Was genau die Aufgaben dieser Taskforce sein könnten, sagte er nicht. Bislang sind Abschiebungen Sache der Bundesländer, auch wenn diese sich dabei Unterstützung der Bundespolizei holen.

Nach dem Anschlag von Solingen hat sich die Ampelkoalition auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen geeinigt, das auch Änderungen in der Asylpolitik vorsieht – beispielsweise weniger Schutz für Schutzberechtigte, die in ihrem Heimatland Urlaub machen, oder erleichterte Abschiebungen von Straftätern. Über diese Themen wollen Mitglieder der Koalition am morgigen Dienstag mit Vertretern der Opposition und der Länder sprechen.

Es sei „bedauerlich und unverständlich“, dass die Kommunen in die Migrationsberatungen nicht unmittelbar eingebunden seien, kritisierte Berghegger. Sie müssten mit am Tisch sitzen, wenn Entscheidungen über Migration und Sicherheit getroffen werden. „Denn die Kommunen sind schließlich die Orte der Integration“, sagte Berghegger im Deutschlandfunk. Bereits beim Migrationsgipfel am vergangenen Dienstag hatten die Städte und Gemeinden auf eine Beteiligung gepocht – ohne Erfolg.

Kanzler Scholz will mit der Opposition zusammenarbeiten

Vor dem Gespräch erneuerte der CSU-Vorsitzende Markus Söder seine Forderung nach deutlich weniger Asylfällen. „Insgesamt muss die Zahl deutlich auf weit unter 100 000 auf Dauer reduziert werden, weil wir tatsächlich überfordert sind“, sagte er in der ARD. Derzeit werden in Deutschland etwa 300 000 Asylanträge pro Jahr gezählt. Man sei mit den Folgen und der Integration überfordert, sagte Söder – und zwar nicht nur, was Kitas, Schulen und Wohnungen betreffe. „Sondern wir sind auch zum Teil kulturell überfordert.“

Mit Blick auf die von Söder genannte Zahl sagte Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister: „Die Zahl kann ich mir zu eigen machen“.

Söder sagte, ein Instrument der Migrationspolitik sollten Zurückweisungen an der Grenze sein – so wie auch von CDU-Chef Friedrich Merz gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bot der Opposition hier erneut eine Kooperation an. „Wir haben schon Zurückweisung an der Grenze, wir haben schon Grenzkontrollen“, sagte er im ZDF-„Sommerinterview“. „Ein effektives Grenzmanagement ist etwas, das wir gerne weiter und auch mit Unterstützung der Opposition ausbauen wollen.“