An diesem Donnerstagnachmittag um 15 Uhr treffen sich der Kanzler und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder im Kanzleramt. Beginnen wird dann ein Gipfel der Probleme. Auf die Agenda drängt vor allem ein Thema: die Begrenzung der illegalen Migration. In den angesetzten vier Stunden dürfte es hitzig werden. Wird Deutschland künftig Asylverfahren außerhalb der EU organisieren? Werden Straftäter auch in Krisenländer wie Afghanistan und Syrien abgeschoben? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Rolle spielt das Ruanda-Modell in den Gesprächen?

Die Union treibt den Kanzler mit der Forderung vor sich her, Asylverfahren nach britischem Vorbild künftig außerhalb der EU zu organisieren. Die britische Regierung hat in einem Abkommen mit dem ostafrikanischen Land vereinbart, dass es illegal nach Großbritannien eingereiste Migranten aufnimmt. Dort sollen sie dann ein Asylverfahren durchlaufen. Auch wenn ihnen Schutz gewährt wird, müssten die Asylsuchenden letztlich in Ruanda bleiben. Befürworter des Modells, die es auch für Deutschland umsetzen wollen, hoffen auf den Abschreckungseffekt. Migranten würden sich gar nicht erst auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa und Deutschland machen, wenn sie die direkte Abschiebung in Drittstaaten befürchten müssen, so das Kalkül.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, mahnte vom Kanzler für diesen Donnerstag „klare Aussagen“ an, wie man ein Ruanda-Modell auch für Deutschland umsetzen kann. Der Bund müsse in dieser Frage liefern. Dagegen forderten am Mittwoch mehr als 300 Flüchtlings- und Sozialorganisationen wie Amnesty International, Caritas, Diakonie oder Misereor von Scholz, dem Vorhaben eine klare Absage zu erteilen, weil es „absehbar zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen“ würde.

Will auch die Bundesregierung Asylverfahren auslagern?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den Länderchefs an diesem Donnerstagabend einen Bericht ihres Ministeriums vorlegen. Und der lässt Zweifel an dem Plan erkennen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hält das Papier Drittstaatenmodelle zwar für möglich. Die Rechtslage schließe „Modelle zur Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten in Dritt- oder Transitstaaten nicht aus“, heißt es. Deutsche und internationale Gutachter hätten aber auf rechtliche und praktische Umsetzungsprobleme hingewiesen. So gelte es bei der Auslagerung der gesamten Asylprüfung nach dem Ruanda-Modell als schwierig, kooperationswillige Länder zu finden, die auch noch den Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit und Sicherheitsstandards genügen. Großbritannien versucht seit Langem vergeblich, ein bereits geschlossenes Abkommen mit Ruanda auch umzusetzen.

Auch das sogenannte Albanien-Modell, bei dem Deutschland nach dem Vorbild Italiens seine Asylverfahren in eigenen Zentren in Drittstaaten vornehmen müsste, stößt in dem Gutachten auf Kritik. Wenn sich Deutschland für ein solches Modell entscheiden würde, wäre das kompliziert und teuer. Kostenschätzungen gibt es bislang nicht, aber die Verfahren würden ein Vielfaches der jetzigen Bürokratie kosten. Zudem gilt als fraglich, ob die beiden Modelle tatsächlich einen Abschreckungseffekt haben und dies Migranten wirklich von der Flucht abhält.

Das Bundesinnenministerium wirbt ohnehin vor allem für ein europäisches Vorgehen. Der Bund-Länder-Gipfel könnte sich am Donnerstag grundsätzlich für ein solches Modell aussprechen, die Umsetzung aber an die Europäische Kommission delegieren. Mit einer schnellen Lösung wäre auch in diesem Fall nicht zu rechnen. Denn die Kommission müsste zunächst die gerade erst nach monatelangen Verhandlungen beschlossene Gemeinsame Europäische Asylpolitik (GEAS) wieder ändern.

Werden schwerkriminelle Straftäter nach Afghanistan und Syrien abgeschoben?

Nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim hat Innenministerin Faeser angekündigt, „so schnell wie möglich“ wieder schwerkriminelle Straftäter und islamistische Gefährder nach Afghanistan oder Syrien abschieben zu wollen. Die Bundesregierung führt bereits Gespräche über mehrere Modelle mit Nachbarländern Afghanistans. So gibt es Überlegungen, mit Usbekistan und der privaten afghanischen Fluggesellschaft Kam Air zu kooperieren, um nicht direkt mit den Taliban zusammenarbeiten zu müssen. Auf diese Weise hatte bereits Schweden wieder Abschiebungen nach Afghanistan aufgenommen. Faeser dürfte ihre Pläne auf der noch bis zum Freitag tagenden Innenministerkonferenz von Bund und Ländern vorstellen. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) warb am Mittwoch für die Abschiebung von Straftätern und sogenannten Gefährdern nach Afghanistan und Syrien. „Wer hier schwere Straftaten begeht, muss das Land verlassen, auch wenn er beispielsweise aus Afghanistan kommt“, sagte der Sprecher der SPD-geführten Länder. Hier wiege das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters. Auch führende Grüne hatten sich zuletzt im Fall von Schwerkriminellen für derartige Abschiebungen ausgesprochen. Deutschland hatte die Abschiebungen nach Afghanistan kurz vor der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 komplett gestoppt.

Wie heikel wird die Migrationsfrage für Olaf Scholz?

Wie sich der Kanzler bei dem Thema positioniert, ist spätestens seit vergangenem Oktober klar. Damals erschien der Spiegel mit einem Bild des Kanzlers auf der Titelseite. Dazu die Botschaft: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. Scholz möchte als Sicherheitskanzler wahrgenommen werden, weshalb er jüngst nach dem Polizistenmord in Mannheim im Bundestag eine harte Gangart gegen straffällige oder als gefährlich eingestufte Afghanen verkündete. „Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen“, sagte er. Regelmäßig verweist Scholz auch auf die verschärften Grenzkontrollen und die Einigung auf ein europäisches Asylsystem. Man habe „sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt alle Stück für Stück ihre Wirksamkeit entfalten“, ließ Scholz nach einem Treffen mit den Ost-Ministerpräsidenten am Dienstag in Wittenberg wissen. Die Idee der Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten hält auch Scholz für kaum praktikabel. Aus Sicht der Union bietet er damit eine Angriffsfläche.

Welche weiteren Asylverschärfungen sind geplant – und droht auch in der Ampelkoalition neuer Streit?

Als wahrscheinlich gilt, dass sich die Innenminister von Bund und Ländern in Kürze darauf einigen, Ausweisungen auch dann zu erleichtern, wenn Terrortaten verherrlicht werden. Zudem sollen Rückführungen beschleunigt werden. Die Bundesregierung plant den Ausbau von Rückführungsabkommen. Zuletzt hatte das Innenministerium ein solches Abkommen, das Rückführungen beschleunigt, mit Georgien abgeschlossen. Laut Innenministerium hat die Zahl der Abschiebungen in diesem Jahr im Vergleich zum vergangenen bereits um 30 Prozent zugenommen. Weite Teile der SPD und die FDP befürworten das, die Grünen sind da zögerlich. Sie lehnen eine noch härtere Gangart ab.