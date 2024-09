Die lange Kolonne an schwarzen Limousinen, die am Dienstagnachmittag auf das Gelände des Bundesinnenministeriums rollen sollen, hat selbst für Berliner Verhältnisse Seltenheitswert. Die Hausherrin Nancy Faeser ( SPD ) empfängt Justizminister Marco Buschmann (FDP), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Vertreter der Länder wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hessens Innenminister Roman Poseck ( CDU ). Mit von der Partie sind auch Spitzenvertreter der Bundestagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen. Es ist der Auftakt zu einem Treffen, vor dem große Erwartungen aufgebaut wurden, das aber auch zu eher bescheidenen Ergebnissen führen könnte.

Die Zugewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben am Sonntag ein Beben durchs politische Berlin geschickt. Der Druck wächst, vor den nächsten Landtagswahlen in Brandenburg am 22. September in der Migrationspolitik weitere Maßnahmen zu präsentieren. Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen vor anderthalb Wochen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) baldige Gespräche mit den Ländern und der Union angekündigt. Seit Tagen laufen hinter den Kulissen nun schon Gespräche darüber, ob CDU, SPD, FDP und Grüne sich auf eine gemeinsame Linie einigen können.

Die Union verlangt einen „grundlegenden Wandel in der Migrationspolitik“

Doch klar wurde in den Vorverhandlungen auch: Die Vorstellungen gehen noch immer weit auseinander. Bundesinnenministerin Faeser will auch das Sicherheitspaket der Koalition von der Union absegnen lassen, das die Ampelvertreter vergangene Woche miteinander ausgehandelt hatten. Dazu zählt, ausreisepflichtigen Asylbewerbern die Leistungen streichen zu können, das Waffenrecht für den Besitz von Messern zu verschärfen und die Kompetenzen von Bundespolizei und BKA zu erweitern. Wesentliche Grundlage des Gesprächs am Dienstag sei das „vorgestellte Sicherheitspaket“, heißt es aus dem BMI. Das wolle man schnellstmöglich umsetzen.

Der Union allerdings geht das längst nicht weit genug. Aus der CDU waren schon vor dem Treffen im Bundesinnenministerium warnende Töne gekommen. „Halbgare Entscheidungen tragen wir nicht mit“, sagte Thorsten Frei (CDU) der Süddeutschen Zeitung. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU im Bundestag ist Wortführer der Union im Gespräch mit der Bundesregierung und den Ländern – und er hat nicht vor, es der Koalition allzu leicht zu machen.

Er werde gegenüber der Koalition verdeutlichen, dass es um einen „grundlegenden Wandel in der Migrationspolitik und bei der inneren Sicherheit“ gehe, sagte Frei. Eine Fortsetzung der Gespräche ergebe nur Sinn, wenn sie vom „gemeinsamen Verständnis“ eines entschiedenen Richtungswechsels getragen sei. Frei wiederholte zwar nicht seine Forderung vom vergangenen Juli, das vom Grundgesetz garantierte individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Bestehen will die Union aber auf eine wirkungsvolle Begrenzung der Zuwanderung. „Wir müssen über die humanitären Aufnahmen in Deutschland und das heißt: über Zurückweisungen an den Grenzen sprechen“, so Frei. „Über Rückführungen allein – bei allem Korrekturbedarf, den wir auch hier sehen – werden wir das Problem nicht lösen.“

Die Kritik am Migrationskurs der Ampel ist ein scharfes Schwert

Der CDU dürfte sich bei dem Treffen noch ein weiteres, strategisches Problem stellen. Käme die größte Oppositionspartei nun mit der Bundesregierung überein, welche weiteren Maßnahmen in der Migrationspolitik zu ergreifen sind, würde sie ab sofort in der Öffentlichkeit mitverantwortlich gemacht für alles, was schiefgeht in der Asylpolitik. Auch mit Blick auf den nächsten Bundestagswahlkampf dürfte das für CDU und CSU ein wenig verlockendes Szenario sein. Denn Kritik am Migrationskurs der Ampel ist ein scharfes Schwert, auch in Landtagswahlkämpfen. Die Einigungsbereitschaft der Unionsvertreter, so die Erwartung vor dem Treffen am Dienstag, dürfte sich also in Grenzen halten.

„Die bisherigen Vorschläge der Ampel reichen bei Weitem nicht aus“, kritisierte am Dienstag vor dem Treffen denn auch Hessens Innenminister Roman Poseck, der Verhandlungsführer der Unions-Länder. „Es ist zu spät, erst anzusetzen, wenn die Menschen in Deutschland sind. So wird sich an der Überforderung von Staat und Gesellschaft nichts ändern.“ Es sei bemerkenswert, dass das Wort „Grenze“ in den Ampelpapieren keine Rolle spiele. Poseck kündigte weitere Forderungen an: „Von Unionsseite werden wir in die Gespräche zahlreiche Vorschläge für Maßnahmen einbringen, die an der richtigen Stelle ansetzen, weil sie den Zugang erheblich reduzieren.“ Die Ampel werde sich „heute bewegen müssen“.

Die SPD will mehr auf Abschiebungen drängen

Auch die Kommunen fordern in einem Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, deutlich schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration. Der Deutsche Landkreistag spricht sich dafür aus, „Schutzsuchende, für deren Asylverfahren andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union zuständig sind“, direkt an der Grenze abzuweisen. Grenzkontrollen sollten dafür ausgebaut und Leistungen für Schutzsuchende über die bisherigen Pläne gesenkt werden. Auch freiwillige Aufnahmeprogramme sollten gestoppt und der Familiennachzug ausgesetzt werden.

Die SPD will dagegen auf mehr Abschiebungen drängen und sieht das Problem nicht im Asylrecht. „Wir müssen vielmehr stärker dafür sorgen, dass diejenigen, die keinen Asylanspruch zugesprochen bekommen, wieder in ihr Herkunftsland ausreisen“, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Die Regierungskoalition dürfte es schon als Erfolg ansehen, wenn die Gespräche fortgesetzt würden. Es sei gut möglich, dass die Union die Ampelparteien einfach vorführen und weitere Gespräche platzen lassen wolle, sagt ein Verhandler. Dann wäre der von CDU-Chef Friedrich Merz und Kanzler Scholz angestoßene Einigungsprozess mit diesem ersten Treffen wohl auch schon wieder beendet. Merz selbst hat bereits angedeutet, die Reißleine zu ziehen, falls es nicht gleich am Dienstag zu Entscheidungen kommt. „Der Zuzug muss jetzt wirklich deutlich begrenzt werden“, sagte er. Ergebe sich am Dienstag keine Einigung, „dann brauchen wir nicht weitere Gespräche zu führen“.