Beim Versuch, den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Berufung auf Polizeikreise berichteten, sollen acht Flüchtlinge ertrunken sein. Mehrere Personen seien verletzt worden, darunter eine schwer. Das Boot sei nahe an der Küste gekentert. Das Drama ereignete sich bei Ambleteuse im Departement Pas-de-Calais in der Nacht zum Sonntag. Laut einem Bericht der Seepräfektur wurden in der Nacht zum Samstag im Sektor Pas-de-Calais 200 Schiffbrüchige gerettet. Der Ärmelkanal ist in den vergangenen Jahren zu einer viel genutzten Migrationsroute geworden. Erst Anfang September kamen zwölf Menschen ums Leben.