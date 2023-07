Die Bundesregierung ist nach eigenen Angaben auf gutem Weg, mit Moldau und Georgien jeweils ein Migrationsabkommen zur Regelung der Einwanderung von Fachkräften zu schließen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass beide Länder als sogenannte sichere Herkunftsstaaten eingestuft würden, sagte der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, am Montag in Berlin. Die Bundesregierung habe dann die Möglichkeit, mit beiden "im Grunde genommen sofort Partnerschaften zu schließen", sagte der FDP-Politiker und frühere Integrationsminister Nordrhein-Westfalens. Bei der Einstufung als sicheres Drittland hätten Menschen aus diesen beiden Ländern faktisch keine Möglichkeit mehr, in Deutschland Asyl zu beantragen. Stamp betonte, sowohl Moldau wie auch Georgien "kooperieren perfekt bei den Rückführungen" abgelehnter Asylbewerber. Die Anerkennungsquote liege bei beiden Ländern unter einem Prozent.