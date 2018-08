22. August 2018, 18:53 Uhr Migranten Richter appellieren an Salvini

Italiens Innenminister bleibt hart: 177 Bootsflüchtlinge müssen weiter auf einem Schiff im Hafen Catanias ausharren.

Von Andrea Bachstein

Im Fall der 177 auf dem italienischen Küstenwachschiff Diciotti festgehaltenen Flüchtlinge, haben am Mittwoch italienische Jugendrichter einen dringenden Aufruf an die Regierung in Rom gerichtet. Minderjährigen und anderen besonders verletzlichen Personen solle sofort erlaubt werden, von Bord zu gehen. Andernfalls, so kündigten die Richter an, könnten juristische Verfahren eingeleitet werden zum Schutz der etwa 30 Minderjährigen auf dem Schiff. Die Diciotti lag am Mittwoch den zweiten Tag im Hafen des sizilianischen Catania, und nach wie vor verweigerte Innenminister Matteo Salvini den Flüchtlingen, an Land zu gehen.

Er will dies erst gestatten, wenn andere EU-Staaten zugesagt haben, zumindest einen Teil von ihnen aufzunehmen. Die 177 Migranten befinden sich seit fast einer Woche an Bord. Die Diciotti hatte sie vergangenen Donnerstag aufgenommen und musste dann vier Tage auf See bleiben, weil der Innenminister der eigenen Küstenwache verbot, einen Hafen in Italien anzulaufen. Das Schiff ist nicht geeignet, so viele Menschen über längere Zeit unterzubringen. Die Rettungsaktion hat von Anfang an auch einen Konflikt zwischen den Regierungen Italiens und Maltas ausgelöst über die Zuständigkeit für die Bootsflüchtlinge. Am Mittwoch antwortete Maltas Innenminister Michael Farrugia auf Vorwürfe Salvinis, Malta hätte sich der nun in Catania befindlichen Migranten annehmen müssen. "Die Behörden Maltas haben Kontakt aufgenommen mit den italienischen, um sich über die Maßnahmen abzusprechen. Die italienischen Behörden haben keine konkreten Handlungsanweisungen geliefert, denen Malta hätte folgen können", heißt es in der Note aus Valletta. Außerdem hat "Italien unglücklicherweise noch nicht die Pflichten erfüllt, die es für den Verteilmechanismus übernommen habe" im Fall der Migranten, die am 27. Juni vom Rettungsschiffs Lifeline der deutschen Organisation Mission Lifeline in Malta landen durften.

Der Fall der Diciotti erregt zunehmend Kritik in Italien, in Catania forderten Demonstranten, die Menschen von Bord zu lassen. Auch die heftige öffentliche Fehde zwischen Salvini und dem Schriftsteller, Bürgerrechts- und Anti-Mafia-Aktivisten Roberto Saviano wurde befeuert. Saviano nannte ihn "Minister der Unterwelt". Salvini habe auf die Verfassung geschworen, aber "er verletzt sie in unverhüllter Weise mit dem, was er gerade mit der Diciotti tut. Das ist nicht mehr Politik, das ist Staatszersetzung, und darauf steht Gefängnis," twitterte Saviano. Was auf der Diciotti geschehe, sei eine staatliche Entführung, und ihr Anstifter sei Salvini.