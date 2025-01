Es waren herzzerreißende Szenen, die sich am Montag in vielen Städten an der mexikanischen Grenze zu den USA abspielten. Migranten, die oft erst kurz zuvor einen Termin für einen Asylantrag in den USA bekommen hatten, teils nach monatelanger Wartezeit, standen vor dem Nichts: Unmittelbar nach Antritt der neuen Regierung in den USA wurden alle noch ausstehenden Anhörungen ausgesetzt.

Präsident Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf immer wieder versprochen, die illegale Migration in die Vereinigten Staaten bekämpfen zu wollen. In seiner Antrittsrede am Montag erklärte der er dann noch einmal, alle „rechtswidrigen Einreisen“ würden sofort gestoppt und „Millionen und Abermillionen“ von „kriminellen Ausländern“ an die Orte zurückgeschickt, von denen sie gekommen seien. Dass Migration in den Dekreten des ersten Arbeitstags eine Rolle spielen würde, war also klar. Dass diese Anweisungen aus dem Weißen Haus eine so heftige Wirkung entfalten und derart schnell umgesetzt würden – damit hatten nur wenige gerechnet.

Die Migrations-App: abgeschaltet

CBP One, die App, mit der Migranten bislang eine Asylanhörung mit US-Behörden beantragen konnten, zeigte schon eine halbe Stunde nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten nur noch eine Warnung an: „Nicht mehr verfügbar“. Dazu der Hinweis, auf Englisch, Spanisch und Haitianisch-Kreolisch, dass alle noch ausstehenden Termine gestrichen seien.

In Ciudad Juárez, der mexikanischen Stadt direkt gegenüber von El Paso, Texas, brach Margelis Tinoco in Tränen aus: Die Kolumbianerin hätte für 13 Uhr einen Termin gehabt, erklärte sie Reportern vor Ort. Zu spät: Nur 20 Minuten bevor ihre Anhörung eigentlich beginnen sollte, wurde der Termin ausgesetzt. Was sie nun tun werde, wurde Tinoco gefragt? „Wenn ich das nur wüsste“, antwortete sie mit gebrochener Stimme.

Die App CBP One war ursprünglich von der Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA dazu entwickelt worden, um den Güterverkehr zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu vereinfachen. Die Biden-Regierung baute sie dann zu einer Plattform aus, mit der Migranten auch Asylanhörungen beantragen konnten. Das Verfahren wurde dabei immer wieder von Menschen- und Migrationsverbänden kritisiert, vor allem auch deshalb, weil es faktisch wie eine Lotterie funktionierte: Jeden Tag wurden 1450 Termine für einen von acht Grenzübergängen vergeben. Gleichzeitig hatte CBP One aber den Vorteil, dass Antragsteller sich auch anderswo in Mexiko aufhalten konnten und nicht mehr in einer der Grenzstädte warten mussten. Gerade an den Grenzen kam es häufig zu Überfällen und Entführungen durch kriminelle Banden.

Damit ist es nun vorbei: CBP One funktioniert nicht mehr. Dazu stoppte Donald Trump am Montag auch Programme, mit denen Migranten aus Ländern wie Kuba, Nicaragua, Haiti und Venezuela unter bestimmten Voraussetzungen direkt in die USA einreisen konnten. Der neue US-Präsident unterzeichnete außerdem ein Dekret, um das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abzuschaffen. Ob dies mit der US-Verfassung vereinbar ist, müssen jetzt Gerichte entscheiden. Es gibt bereits erste Klagen.

In Städten soll systematisch nach Illegalen gesucht werden

Schon am Dienstag sollte es nach dem Willen von Donald Trump Durchsuchungen in US-Städten geben, mit dem Ziel, Menschen aufspüren, die ohne gültige Aufenthaltserlaubnis im Land leben. Kirchliche Gemeinden in den Vereinigten Staaten haben teilweise begonnen, Gottesdienste auf Spanisch einzustellen, aus Angst vor Verhaftungen von Kirchgängern direkt nach der Messe.

In Mexiko wiederum bereitet man sich auf einen Ansturm von Ankömmlingen durch Massenabschiebungen vor. Während Trump den „nationalen Notstand“ für die Südgrenze ausgerufen hat und Soldaten entsenden will, hat die Stadtverwaltung in Tijuana ähnlich reagiert: „Estado de emergencia“, Ausnahmezustand. Gelder werden freigegeben, Betten bereitgestellt.

Die mexikanische Regierung hat versprochen, ebenfalls zu helfen. Sie will eine 24-Stunden-Hotline und eine eigene App, „ConsulApp“ einrichten, über die sich bei einer drohenden Abschiebung das nächstgelegene mexikanische Konsulat in den USA kontaktieren lässt. Ebenso sollen zuvor registrierte Familienmitglieder alarmiert werden können. Auch kostenlose Busse sollen gleich hinter der Grenze auf der mexikanischen Seite warten.

Wohin die abgeschobenen Migranten dann gebracht werden sollen, ist unklar: Viele leben seit Jahrzehnten in den USA, teilweise können sie sich an das Leben in ihren ursprünglichen Heimatorten nicht einmal mehr erinnern. Dazu kommt die Frage, was sie dort nach ihrer Rückkehr machen sollen. Oft sind Migranten gerade wegen der schwierigen Lage in ihrer Heimat in die USA geflohen. In Mexiko sind es oft Drogenkartelle, die Menschen bedrohen, ähnlich sieht es in Ländern wie Haiti oder Ecuador aus, wo kriminelle Banden die Bevölkerung terrorisieren. In Venezuela und Kuba herrschen Diktaturen oder nur die blanke Not. Von dort aus werden Menschen auch weiterhin die USA zu erreichen versuchen, nicht zuletzt mithilfe von Schleuserbanden, deren kriminelles Geschäft noch lukrativer werden dürfte.