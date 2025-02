Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es gibt Orte, deren Name allein schon Schauder auslöst – Guantanamo Bay gehört eindeutig dazu. Als „Schandfleck der USA“ wurde die dortige Marinebasis der Vereinigten Staaten in der Vergangenheit bezeichnet und das Gefangenenlager auf dem Gelände als „Amerikanischer Gulag“. Nun aber will der neue US-Präsident Donald Trump massenhaft illegale Einwanderer nach Guantanamo abschieben lassen. Vergangenen Mittwoch unterzeichnete er hierfür ein Dekret, und nun, keine Woche später, sind laut Angaben der US-Regierung bereits Flüge mit Migranten in Richtung der Militäranlage gestartet.