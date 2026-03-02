Wohnen ist in deutschen Städten Ende 2025 wieder mal teurer geworden, zeigt eine Marktanalyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Seit 2015 seien die Angebotsmieten um 14 Prozent stärker gestiegen als die allgemeine Teuerung. „Wohnungssuchende haben es aktuell schwer“, bewertet Projektleiter Jonas Zdrzalek die Entwicklung. „Das klassische Angebot geht zurück, die Preise steigen, und die Konditionen werden über immer mehr befristete Verträge oder möblierte Angebote härter.“