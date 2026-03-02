Es war in Hamburg noch nie einfacher nachzuschauen, ob die eigene Miete zu hoch ist. Seit mehr als einem Jahr gibt es dafür sogar gleich zwei Werkzeuge, die „Mietwucher-App“ der Linken und den „Mietenmelder“ des rot-grünen Hamburger Senats. Ein paar Klicks und das Ergebnis ist da. Nur; was passiert dann?
WohnungsmarktWarum Hamburgs „Mietenmelder“ bisher nicht funktioniert
Lesezeit: 3 Min.
Der rot-grüne Senat wollte etwas gegen Mietwucher in der Hansestadt tun. Mehr als 1000 Verdachtsfälle wurden seitdem angezeigt – ohne Folgen. Jetzt wird eine „Taskforce“ eingerichtet.
Von Jana Stegemann, Hamburg
