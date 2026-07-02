Zum Hauptinhalt springen

WohnungspolitikSo will Berlin den Mieten-Wildwuchs bekämpfen

Lesezeit: 3 Min.

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Mieten in Berlin im Durchschnitt um 70 Prozent. Die Landesregierung plant Gegenmaßnahmen.
In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Mieten in Berlin im Durchschnitt um 70 Prozent. Die Landesregierung plant Gegenmaßnahmen. Soeren Stache/dpa

Zweckentfremdung, Überbelegung und Wucherpreise machen Mietern in der Hauptstadt das Leben schwer. Ein bundesweit einmaliges Kataster soll das ändern.

Von Meredith Haaf, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Wer in Berlin eine Wohnung vermietet, muss dies in Zukunft einer zentralen Stelle melden. Auch die Höhe der Miete muss dabei hinterlegt werden sowie die Dauer des Vertrags. Das hat das Abgeordnetenhaus Berlin am Donnerstag mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Die Berliner Verwaltung erhofft sich damit eine zentrale, digitale Übersicht über die Mietverhältnisse in der Stadt.

Zur SZ-Startseite

Berlin
:Wie Jungsein in Berlin immer härter wird

In der Hauptstadt steigen die Mieten beinahe ungebremst, derweil sinken die Geburtenraten. Für die Stadtplaner ist es kompliziert, die richtigen Antworten darauf zu finden.

SZ PlusVon Meredith Haaf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite