Zweckentfremdung, Überbelegung und Wucherpreise machen Mietern in der Hauptstadt das Leben schwer. Ein bundesweit einmaliges Kataster soll das ändern.

Wer in Berlin eine Wohnung vermietet, muss dies in Zukunft einer zentralen Stelle melden. Auch die Höhe der Miete muss dabei hinterlegt werden sowie die Dauer des Vertrags. Das hat das Abgeordnetenhaus Berlin am Donnerstag mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen. Die Berliner Verwaltung erhofft sich damit eine zentrale, digitale Übersicht über die Mietverhältnisse in der Stadt.