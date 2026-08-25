Matthias Miersch ist ein Vernunftpolitiker, fern populistischer Anwandlungen. Er ist ein Zuhörer, lösungs- und kompromissorientiert, Demokrat durch und durch. Doch dieser Sommer ist auch für ihn eine harte Probe. Seinen wichtigsten Mitspieler im Bundestag, den Unionskollegen Jens Spahn, hat der SPD-Fraktionschef verloren. Und nun bekommt er auf seiner Sommerreise nach Sachsen-Anhalt gespiegelt, warum die Unzufriedenheit im Land mit der Regierung von Kanzler Friedrich Merz so groß ist, was an gut gemeinter Politik nicht gut ankommt.