7. November 2018, 08:04 Uhr Midterms 2018 Wo Demokraten und Republikaner noch zusammen Bier trinken

Das Bullfeathers ist eine der wenigen Kneipen in Washington, in denen Demokraten und Republikaner noch hin und wieder miteinander ein Bier trinken.

Am Wahlabend fiebern dort Anhänger beider Parteien mit ihren Kandidaten mit.

Am Ende ereifern sich beide Lager vor allem über die Rennen, die sehr knapp ablaufen.

Von Thorsten Denkler , Washington

Auf den drei Bildschirmen im Bullfeathers läuft Wahlberichterstattung. Auf einem die von Fox News, auf den beiden anderen CNN. Was hier nichts über die Parteipräferenz aussagt. Das Bullfeathers gehört zu den wenigen Kneipen in Washington, in denen Demokraten und Republikaner noch hin und wieder miteinander ein Bier trinken können. Es liegt mitten in jenem Washingtoner Sumpf, den US-Präsident Donald Trump ständig verspricht, bald ausgetrocknet zu haben. Der Kongress mit Repräsentantenhaus und Senat ist nur wenige Fußminuten entfernt.

Es ist Wahltag. Und beide Kammern werden an diesem Tag neu zusammengesetzt. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus werden neu vergeben und ein Drittel des Senates neu besetzt. Die Demokraten wollen mindestens eine der beiden Kammern zurückerobern. Im Senat müssten sie dafür zwei Sitze hinzugewinnen, im Repräsentantenhaus mindestens 23. Das Bullfeathers ist da ein ganz guter Ort, um die Stimmung im politischen Washington abzugreifen.

Überraschung über die knappen Ergebnisse

Um zwanzig vor acht tanzen zwei Frauen um die 30 zu Bohemian Rapsody von Queen aus der Kneipe. Eine trägt ein T-Shirt: McCollum for Congress. Betty McCollum ist eine demokratische Abgeordnete aus Mississippi. Im Moment scheinen die Demokraten also auf einem guten Weg zu sein.

Wenig später Applaus am ganz rechten Eck des Tresens. CNN meldet gerade, wer im 6. Wahlbezirk von Kentucky gewonnen hat. Es ist nicht die Demokratin Amy McGrath. Die frühere Kampfpilotin der Marine hatte gute Chancen, Amtsinhaber Andy Barr den Sitz streitig zu machen. Sie hatte sich entschieden, in die Politik zu gehen, als Trump 2016 die Wahl gewann. Die Demokraten haben viel Geld in McGrath investiert. Alles umsonst.

"Ich bin überrascht, wie eng alles ist", sagt einer von denen, die da hinten applaudiert haben. Hellgrün kariertes Jackett, bordauxfarbenes Einstecktuch, rotkariertes Hemd, ein Bauchumfang, dass er zwei Barhocker beanspruchen könnte, ein Bier vor sich. Leichter Südstaatenakzent.

Nicht jeder Republikaner ist Flüchtlingsfeind

Er darf nicht mit der Presse reden, sagt er. Darum, kein Name, und er wird auch nicht sagen, für wen genau er arbeitet. Nur so viel: Eine sehr umstrittene Organisation in Washington, nicht im Kongress, aber nahe dran, sagt er. Klingt mysteriös. Wenn er in dem Text nicht erkennbar wird, sagt er, redet er gerne ein bisschen. Ok, nennen wir ihn Jack. Und reden mit ihm.

Ist Jack ein Trump-Fan? Nicht gerade. Trump kann über die Flüchtlinge sagen was er will, sagt Jack. Es gelte immer noch das Gesetz. Das gibt jedem, der hilfesuchend ins Land kommt, das Recht auf ein faires Verfahren. Das soll auch so bleiben. Das Land sei von Immigranten aufgebaut worden. Dann sagt er noch, dass er dankbar ist, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die Flüchtlinge aus Syrien empfangen hat. Das kam jetzt so unerwartet, wie die knappen Rennen in diesen Midterms.

Der Blick geht wieder zum Bildschirm. In Indiana hat gerade der demokratische Senator Joe Donnelly sein Amt verloren. Jack trommelt mit den flachen Händen ein Freudensolo auf den Tresen. Dann sammelt er sich wieder. Ist ja alles noch viel zu früh. Aber doch erstaunlich knapp.