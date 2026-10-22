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Midterms in den USAAngst vor Trumps Manipulationen

Lesezeit: 3 Min.

In El Paso,Texas, weisen Schilder auf Englisch und Spanisch auf die Wahllokale hin.
In El Paso,Texas, weisen Schilder auf Englisch und Spanisch auf die Wahllokale hin.
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Schickt der Präsident die Einwanderungsbehörde vor die Wahllokale? Lässt er Urnen beschlagnahmen? Die Zwischenwahlen in den USA werden von vielen Befürchtungen begleitet. Womit zu rechnen ist – und womit eher nicht.

Von Charlotte Walser, Washington

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Der 6. Januar 2021 ging in die Geschichte ein. An diesem Tag drangen aufgebrachte Trump-Anhänger gewaltsam ins Capitol ein, den Sitz des US-Kongresses in Washington, D.C. Wochenlang hatte Donald Trump behauptet, die Wahl sei „gestohlen“ worden. Nicht Joe Biden, sondern er habe gewonnen.

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Der US-Präsident wendet sich zunehmend von der Ukraine ab – und Russland zu. Der Zeitpunkt, kurz vor den Zwischenwahlen, ist kein Zufall. Die Kritik an Trumps Alleingang ist auch im konservativen Lager massiv.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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