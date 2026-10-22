Schickt der Präsident die Einwanderungsbehörde vor die Wahllokale? Lässt er Urnen beschlagnahmen? Die Zwischenwahlen in den USA werden von vielen Befürchtungen begleitet. Womit zu rechnen ist – und womit eher nicht.

Der 6. Januar 2021 ging in die Geschichte ein. An diesem Tag drangen aufgebrachte Trump-Anhänger gewaltsam ins Capitol ein, den Sitz des US-Kongresses in Washington, D.C. Wochenlang hatte Donald Trump behauptet, die Wahl sei „gestohlen“ worden. Nicht Joe Biden, sondern er habe gewonnen.