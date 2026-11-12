Scott Colom und die Demokraten erobern Mississippi, das hätten die Republikaner vor Kurzem noch für einen schlechten Witz gehalten. Unmöglich, dieser Südstaat war tief rot, jahrzehntelang; Rot ist die Farbe der republikanischen Partei. Ein demokratischer Kandidat hatte dort seit 1982 keinen Sitz mehr im US-Senat gewonnen. Mehr noch: Ein Afroamerikaner hatte sich in dieser Region zuletzt 1875 durchgesetzt. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.

1870 wurde Hiram Revels aus Mississippi, ein Republikaner und Geistlicher, erster afroamerikanischer US-Senator überhaupt; der Parteifreund Blanche Bruce war dann bis 1881 der vorerst letzte afroamerikanische Senator aus Mississippi. Und jetzt ist da der demokratische Afroamerikaner Scott Colom aus Columbus, 43 Jahre alt und bisher Bezirksstaatsanwalt im 16. Gerichtsbezirk von Mississippi. Am frühen Mittwochabend meldete zuerst CNN seinen Sieg, acht Tage nach der US-Zwischenwahl am 3. November.

Zukunft der Demokraten : Gerangel um den Lorbeer Pragmatiker oder Populisten: Hat der moderate oder der linke Flügel der Demokraten den historischen Triumph bei den Midterms herbeigeführt? Wer glaubt, dass diese Frage noch warten könnte, kennt vermutlich diese Demokraten schlecht. SZ Plus Von Boris Herrmann ...

Seit mehr als einer Woche lang wird ausgezählt, es war eines der spannendsten und verblüffendsten Duelle dieser Midterms. Kurz nach der Nachricht meldete sich die Verliererin, die gegenwärtige Senatorin Cindy Hyde-Smith. „Auch wenn dies nicht das Ergebnis ist, auf das wir hingearbeitet oder gehofft haben, respektiere ich die Entscheidung der Wähler in Mississippi“, sagte die 67-jährige Republikanerin in einem Video auf der Plattform X. Sie gratulierte Scott Colom und wünschte ihm alles Gute, „da er nun die enorme Verantwortung übernimmt, unseren großartigen Bundesstaat zu vertreten“.

Dieses rasche Eingeständnis verhindert zum Beispiel, dass Donald Trump den Wahlausgang leugnet. Für die künftigen Machtverhältnisse im Kongress war dieser Zweikampf längst nicht mehr entscheidend, die Demokraten haben den Republikanern haushoch deren bisher knappe Mehrheiten abgenommen: Im Repräsentantenhaus stellen sie künftig mindestens 255 der 435 Abgeordneten und vielleicht sogar ein paar mehr, die Resultate aus mehreren Wahlkreisen sind noch offen. Im Senat werden im Januar auf jeden Fall 55 der 100 Plätze von demokratischen Mandatsträgern besetzt. Die Demokratin Mary Peltola aus Alaska könnte noch dazukommen. Aber Mississippis Ergebnis, das ist eine historische Wende.

Als es so schien, als würden die Lichter der amerikanischen Demokratie erlöschen, erinnerten uns die Menschen in Mississippi daran, worum es in Amerika wirklich geht. Mitch Landrieu, früherer Bürgermeister von New Orleans

Demokraten haben sich auch in Texas durchgesetzt, in South Carolina, Iowa und Kansas, all das waren Hochburgen der Republikaner. In keinem dieser Bundesstaaten hatte Trump bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren Probleme sich durchzusetzen, in Mississippi etwa erhielt er 2024 fast 61 Prozent der Stimmen. Nun also gewinnt ein demokratischer Kandidat selbst in diesem republikanischen Refugium, in dem seit anderthalb Jahrhunderten vor allem weiße Politiker bestimmt hatten.

„In einer Wahl voller historischer Premieren wird diese diejenige sein, die die Geschichte als die bedeutsamste betrachten wird“, sagte Mitch Landrieu, der frühere Bürgermeister von New Orleans im Sender CNN. „Als es so schien, als würden die Lichter der amerikanischen Demokratie erlöschen, erinnerten uns die Menschen in Mississippi daran, worum es in Amerika wirklich geht.“

Laut New York Times bekam Colom mehr als 90 Prozent der Stimmen der afroamerikanischen und 25 Prozent der weißen Wähler. Gefeiert wurde am Tougaloo College, einer afroamerikanischen Institution am Rande der Stadt Jackson: In der dortigen Kapelle hatten einst die Bürgerrechtler Fannie Lou Hamer und Medgar Evers gesprochen. Damals, im Kampf gegen den Rassismus und den Ku Kux Clan. „Es gibt Momente, in denen der Ort und der Anlass miteinander sprechen“, hat am Mittwoch der aktuelle Präsident des College, Corey Wiggins, gesagt. „Heute Abend ist einer dieser Momente.“

Dann trat Scott Colom ans Rednerpult. „God bless you“, hob er an. Immer wieder sei der Lauf der Geschichte in Mississippi mit Gebeten verändert worden, sagte Colom, der zur Gemeinde der Missionary Union Baptist Church gehört. Er erinnerte an Hiram Revels, den ersten afroamerikanischen Senator. An die Kraft des Gebets „in sehr dunklen Zeiten“. Und es gebe diese Tradition in Mississippi: „Faith.“ Glauben. Er erzählte, wie die Spender bei seinen Anrufen nichts ans Telefon gingen, wie bei seinem ersten Townhall-Meeting im Wahlkampf nicht einmal zehn Gäste kamen, wie er müde wurde. „Aber ich habe den Glauben bewahrt.“

Der Humor und die Coolness des Juristen Colom haben sich unter den Wählern herumgesprochen

Scott Colom steht in einer Reihe der neuen demokratischen Senatoren oder Gouverneurinnen, denen es gelang, Republikaner zu bezwingen, die nicht nur von Trump unterstützt wurden, sondern auch mit Hunderte Millionen Dollar von Gönnern. Zu der erfolgreichen Gruppe gehören der Texaner James Talarico und Abdul El-Sayed in Michigan, zwei demokratische Senkrechtstarter, der eine Presbyterianer und der andere Muslim. Ebenso der etwas ältere Methodisten-Pastor Adam Hamilton aus Kansas und die Texanerin Gina Hinojosa. Und womöglich ist Coloms Erfolg sogar noch höher einzuschätzen, weil er keine Chance zu haben schien.

„Blue Mississippi ist da“, schreibt Chuck Schumer, gegenwärtig der demokratische Minderheitsführer im Senat. „Scott Colom ist der Einzige, der das zustande bringen konnte. Das wusste ich in dem Moment, als ich ihm zum ersten Mal begegnete.“ So richtig ahnten es wohl die wenigsten Demokraten. Jedenfalls haben sich der Humor und die Coolness des promovierten Juristen und früheren Lehrers in der Wählerschaft herumgesprochen. Zum landesweiten Hit wurde ein Videoclip, in dem Colom mit ein paar anderen Darstellern eine bizarre Äußerung seiner Rivalin Hyde-Smith auseinandernimmt.

Auf den Hinweis eines Moderators, dass das Rindfleisch immer teurer werde, hatte die republikanische Kandidatin mit dem Satz reagiert, dass es doch „so viele andere Proteine“ gebe, „aus denen man wählen kann“. Ein anderes Protein wählen? Da wähle er lieber einen anderen Senator, sagt danach ein Mann am Grill, und am Ende lacht Colom und empfiehlt: „Wählt stattdessen einen anderen Senator.“ Genau das hat Mississippi dann gemacht.