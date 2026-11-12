Fast anderthalb Jahrhunderte hatte in dem Südstaat kein Afroamerikaner mehr einen Senatssitz inne. Nun erobert ein Demokrat auch diese republikanische Hochburg – ein historischer Sieg.

Scott Colom und die Demokraten erobern Mississippi, das hätten die Republikaner vor Kurzem noch für einen schlechten Witz gehalten. Unmöglich, dieser Südstaat war tief rot, jahrzehntelang; Rot ist die Farbe der republikanischen Partei. Ein demokratischer Kandidat hatte dort seit 1982 keinen Sitz mehr im US-Senat gewonnen. Mehr noch: Ein Afroamerikaner hatte sich in dieser Region zuletzt 1875 durchgesetzt. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.