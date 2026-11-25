Die vernichtende Niederlage bei den Midterms stellt die Republikanische Partei vor die Frage, wie sie sich zum US-Präsidenten und seiner Maga-Bewegung verhalten soll. Die Basis ist gespalten.

„Willst du für das Präsidentenamt kandidieren?“ Das fragte Donald Trump jüngst scherzhaft seinen Stabschef Stephen Miller, der ihn vor den Medien gerade in den höchsten Tönen gelobt hatte. „Wir haben eine Eilmeldung“, erklärte Trump: „Er war besser als diese beiden.“ Der US-Präsident deutete auf seinen anwesenden Vizepräsidenten J. D. Vance und auf Außenminister Marco Rubio, die ihn ebenfalls gepriesen hatten.