Tech-Milliardär Elon Musk hat US-Medienberichten zufolge vor den wichtigen Zwischenwahlen Anfang November rund 276 Millionen Dollar (knapp 247 Millionen Euro) an die Republikanische Partei von US-Präsident Donald Trump gespendet. Er sei damit der mit Abstand größte bekannte Geldgeber der Republikaner im diesjährigen Wahlkampf, berichteten die New York Times und der Sender CNN unter Berufung auf Sprecher Musks.

Ein Großteil der seit Juli getätigten Spenden – etwa 158 Millionen Dollar – sei an die Organisation „Senate Leadership Fund“ geflossen – ein sogenanntes Super-Pac der Republikaner, das Gelder in unbegrenzter Höhe annehmen und sie zur Werbung für bestimmte Kandidaten oder politische Anliegen verwenden kann. Das Kürzel „Pac“ steht für „Politisches Aktionskomitee“. Mehr als 76 Millionen Dollar seien zudem an das von Musk gegründete „America PAC“ geflossen.

Die Abstimmung am 3. November, bei der das gesamte Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats zur Wahl stehen, wird die Handlungsfähigkeit Trumps im Rest seiner Amtszeit stark beeinflussen. Aktuell halten seine Republikaner die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Sollten die Demokraten ihnen auch nur eine davon abnehmen, können sie Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung erschweren oder blockieren sowie die Regierung durch Untersuchungen in Ausschüssen verstärkt kontrollieren.