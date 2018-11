6. November 2018, 18:00 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Die Midterms in den USA laufen.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Die USA wählen einen neuen Kongress. 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 im Senat stehen zur Abstimmung. Wird US-Präsident Trump für seine bisherige Arbeit belohnt oder können die Demokraten wichtige Siege einfahren? Verfolgen Sie die Entwicklungen im SZ-Liveblog . Warum die Zahl 23 für die Demokraten so wichtig ist, erklärt SZ-Korrespondent Hubert Wetzel . Was passiert, wenn die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit behalten? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Midterms finden Sie hier.

Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Bei seiner Antrittsrede zeigt der CSU-Politiker einen Anflug von Demut - und fordert von den Abgeordneten im Landtag mehr Stil und Anstand, berichtet Ingrid Fuchs . Den Weg, auf dem es der Franke Söder in die Bayerische Staatskanzlei schaffte, zeichnet Birgit Kruse nach .

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Macron fordert "wahre europäische Armee". Mit Blick auf "Russland, das an unseren Grenzen steht und das zur Bedrohung werden könnte", dürften sich die Europäer "nicht allein auf die USA verlassen", sagt der französische Präsident. Zur Meldung

EU-Erweiterungskommissar gegen Beitritt der Türkei. "Langfristig wäre es ehrlicher für die Türkei und die EU", die Beitrittsgespräche zu beenden, sagt EU-Kommissar Hahn. Als Alternative schlägt er Gespräche über eine Ausweitung der Zollunion mit der Türkei vor. Dies hatten die EU-Staaten allerdings im Juni vorläufig ausgeschlossen. Zum Text

Prozessauftakt gegen ehemaligen SS-Wachmann in Münster. "Ich erlebte das Unvorstellbare, die Hölle", sagt der 94-Jährige vor Gericht. Ihm wird Beihilfe zum Mord in Hunderten Fällen vorgeworfen. Trotz seines hohen Alters muss sich der Angeklagte vor einer Jugendkammer verantworten - weil er als SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig minderjährig war. Aus dem Gericht von Jana Stegemann

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsanspruch. Auch wer keinen Urlaub beantragt hat, behält in der Regel seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, urteilt der Europäische Gerichtshof. Bisher galt: Arbeitnehmer, die ihre freien Tage bis Jahresende nicht nehmen, können diese verlieren. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Unser Land ist in eine sehr gefährliche Lage geraten." Im Streit um die inhaftierte Christin Asia Bibi hat die pakistanische Regierung dem Druck muslimischer Fanatiker nachgegeben. Religionswissenschaftler Waheed Yousuf über die Macht religiöser Radikaler. Interview von Arne Perras

Selbst Fox News will Trump-Werbung nicht senden. Der erklärte Lieblingssender des US-Präsidenten stoppt die Ausstrahlung eines rassistischen Wahlspots. Trotz des Konflikts holt Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung Fox-News-Moderator Sean Hannity auf die Bühne. Von Juri Auel

Unionsfraktion schlägt eine Art Bildungs-Netflix vor. Auf einer Internetplattform soll jeder Bürger entsprechend seinen Interessen und beruflichen Bedürfnissen Onlinekurse aussuchen und an ihnen teilnehmen können. Von Henrike Roßbach

SZ-Leser diskutieren​