"Ich werde es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun": Ex-Präsident Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa.

In Washington gilt es als ausgemacht, dass Donald Trump es wieder wissen will. Doch noch zögert er mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur. Warum nur?

Von Fabian Fellmann, Washington

Alles dreht sich mal wieder anscheinend nur um ihn. Auch die Zwischenwahlen. Donald Trump wird am Dienstag auf keinem Wahlzettel stehen. Und doch wird in diesen letzten Tagen vor dem Wahltermin keineswegs lediglich darüber diskutiert, wer denn nun am Dienstag siegen wird, die Demokraten oder die Republikaner. Sondern vor allem darüber, wann der 76-Jährige Trump sich formell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 erklären wird.