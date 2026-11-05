Die Midterms waren auch ein Sieg gegen den aggressiven christlichen Nationalismus der Maga-Bewegung. Gleich mehrere Pastoren kandidierten für die Demokraten – und überzeugten mit Botschaften von Nächstenliebe und Mitgefühl.

James Talarico hat als erster Demokrat seit 1988 den Senatssitz in Texas geholt, er wird gleich zu seinen Anhängern sprechen, doch bevor er das tut, spricht das Schild, das an seinem Rednerpult hängt: „Love Thy Neighbor“ steht darauf – „liebe deinen Nächsten“. Es ist ein Satz aus dem dritten Buch Mose und ein Vers, den Jesus Christus im Markusevangelium wiederholt, das sogenannte „Doppelgebot der Liebe“: Man solle Gott lieben und seinen Nächsten lieben, genauso wie sich selbst. „Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden.“