Zum Hauptinhalt springen

USATrumps „persönliche Kriegskasse“ für die Midterms

Lesezeit: 3 Min.

Die Republikaner hantieren im Wahlkampf nicht nur mit dekorativem Spielgeld. In den vergangenen Wochen flossen in die Wahlwerbung 700 Millionen Dollar mehr als geplant.
Die Republikaner hantieren im Wahlkampf nicht nur mit dekorativem Spielgeld. In den vergangenen Wochen flossen in die Wahlwerbung 700 Millionen Dollar mehr als geplant.
Foto: KENT NISHIMURA/AFP

Der US-Präsident ist so unbeliebt, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen triumphieren könnten. Gleichzeitig versorgt der Milliardär seine Partei mit sehr viel Geld für Wahlwerbung. Können die Republikaner so das Blatt wenden?

Von Boris Herrmann, New York

SZ bei Google bevorzugen

Als in Kansas zum letzten Mal ein Demokrat in den Senat von Washington gewählt wurde, gab es in Deutschland noch die Weimarer Republik. Wenn es also in den Umfragen vor den Zwischenwahlen sogar in dem konservativen Feldarbeiter- und Weizenbauernstaat spannend wird, dann muss etwas Außergewöhnliches im Gange sein. Demoskopen reden darüber mit einer Verwunderung, mit der Chemiker über die Entdeckung eines neuen Elements reden würden: In aktuellen Umfragen zum Senatsrennen in Kansas liegen der republikanische Senator Roger Marshall und sein demokratischer Herausforderer Adam Hamilton gleichauf.

Zur SZ-Startseite

Midterms
:Was man über diese US-Zwischenwahlen wissen sollte

Am 3. November entscheiden die Amerikaner, ob die restliche Amtszeit für Donald Trump ungemütlich wird. In welchen Bundesstaaten das Rennen spannend wird – und was passiert, wenn die Demokraten gewinnen.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite