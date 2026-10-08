Der US-Präsident ist so unbeliebt, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen triumphieren könnten. Gleichzeitig versorgt der Milliardär seine Partei mit sehr viel Geld für Wahlwerbung. Können die Republikaner so das Blatt wenden?

Als in Kansas zum letzten Mal ein Demokrat in den Senat von Washington gewählt wurde, gab es in Deutschland noch die Weimarer Republik. Wenn es also in den Umfragen vor den Zwischenwahlen sogar in dem konservativen Feldarbeiter- und Weizenbauernstaat spannend wird, dann muss etwas Außergewöhnliches im Gange sein. Demoskopen reden darüber mit einer Verwunderung, mit der Chemiker über die Entdeckung eines neuen Elements reden würden: In aktuellen Umfragen zum Senatsrennen in Kansas liegen der republikanische Senator Roger Marshall und sein demokratischer Herausforderer Adam Hamilton gleichauf.