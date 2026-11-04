Vor diesen Zwischenwahlen war US-Präsident Donald Trump äußerst unbeliebt, was vor allem an den hohen Benzinpreisen, den steigenden Lebenshaltungskosten und dem seit Monaten andauernden Krieg gegen Iran lag. Die Umfragen sahen sehr gut aus für die Demokraten, und im Laufe des Wahlabends bewahrheiten sie sich. Fünf Erkenntnisse aus der Kongresswahl in den USA .

1. Sensation im Senat: Die Demokraten gewinnen die Mehrheit

Dass Roy Cooper in North Carolina siegen würde, galt als ausgemacht, doch mit der Niederlage der Republikanerin Darline Graham in South Carolina deutete sich die „blaue Welle“, also der große Sieg der Demokraten, an. Sie mussten vier Sitze, die bisher die Republikaner hielten, gewinnen und das schafften sie. Es zeigte sich, dass in den jeweiligen Bundesstaaten die richtigen Kandidaten angetreten waren: James Talarico passt sehr gut zu Texas. Der Priester Adam Hamilton siegt in Kansas: Die Demokraten gewannen dort zuletzt vor fast 100 Jahren. Und in Ohio setzte sich Sherrod Brown durch: Er war schon jahrelang Senator in Washington. Damit war kurz vor Mitternacht Washingtoner Zeit klar: Die Skandale in Alaska und Michigan, die in den letzten Tagen vor der Wahl die dortigen Kandidaten der Demokraten belastet hatten, spielten für den Gewinn der Mehrheit keine Rolle mehr. Und damit können die Demokraten entscheiden, welche Juristen und Juristinnen künftig an Bundesgerichte oder gar den Supreme Court geschickt werden.

2. Die Demokraten holen sich das Repräsentantenhaus zurück

Damit hatten alle Fachleute gerechnet: Die Republikaner verlieren ihre hauchdünne Mehrheit (218 von 435 Abgeordnete) im Repräsentantenhaus. Künftig haben die Demokraten dort die Kontrolle und der New Yorker Hakeem Jeffries dürfte der nächste Speaker werden – als erster Afroamerikaner. Die Versuche von Donald Trump, durch neue Einteilungen von Wahlkreisen (gerrymandering) die Mehrheit der Republikaner zu sichern, sind damit offiziell gescheitert; sie haben im Gegenteil den Demokraten eine komfortable Mehrheit beschert. Diese Kammer hat das Budgetrecht, kann Untersuchungsausschüsse einsetzen und Mitglieder der Regierung oder Behördenleiter vorladen. Und dies werden die Demokraten sicher tun, denn in allen Wahlkämpfen haben ihre Kandidaten angekündigt, die Vorwürfe von Korruption, Selbstbereicherung und Misswirtschaft der Trump-Regierung aufarbeiten zu wollen. Und auch über den Beginn von möglichen Amtsenthebungsverfahren, etwa gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth, entscheidet das House.

3. Trump ist schuld an den Niederlagen der Republikaner

Der US-Präsident hat im Februar mit Israel einen Krieg gegen Iran begonnen, der in der US-Bevölkerung äußerst unbeliebt ist, weil sich dadurch die Preise für Diesel und Benzin stark erhöht haben. Hinzu kommt: Als Kandidat hatte Trump versprochen, keine „ewigen Kriege“ zu führen. Insofern war klar, dass diese Kongresswahl – wie immer – letztlich eine Abstimmung über den Mann im Weißen Haus werden würde.

Aber Trump hat seine Kontrolle über die republikanische Partei auch dafür genutzt, Personalpolitik zu machen und Senatoren zu bestrafen, die ihm manchmal widersprachen. Dies führte dazu, dass etwa in Texas der skandalumwitterte Ken Paxton antrat – und nicht Amtsinhaber John Cornyn. Auch der Sieg in North Carolina fiel den Demokraten leicht, weil Amtsinhaber Thom Tillis nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Und nach dem Tod seines Freundes Lindsey Graham setzte Trump im Alleingang durch, dass dessen Schwester Darline für die Republikaner in South Carolina antreten sollte. Dies war den Menschen in diesem konservativen Staat wohl zu viel: Sie schicken nun eine Demokratin für sechs Jahre in den Senat in Washington.

4. Memo an Musk: Geld ist nicht alles

Seit zweieinhalb Jahren unterstützt Elon Musk, der reichste Mann der Welt, den Politiker Donald Trump nahezu uneingeschränkt. Er hatte nach dessen Wahlsieg im November 2024 mit seinem Department of Government Efficiency (Doge) für einige Wochen versucht, die Bürokratie in den USA abzubauen – und war mit diesem Ziel krachend gescheitert. In den Wochen vor diesen Midterms-Wahlen hat Musk fast eine halbe Milliarde US-Dollar ausgegeben, um Kandidaten der Republikaner zu unterstützen – und es hat ziemlich wenig gebracht. Für ein Land wie die USA, wo es seit Langem keine Beschränkungen für Wahlkampfspenden gibt und oft unklar ist, welche Interessengruppen hinter den Zuwendungen stehen, ist dies eine ziemlich gute Nachricht.

5. Der Präsidentschaftswahlkampf 2028 beginnt jetzt

Egal, wie die Mehrheiten am Ende dieser Wahlnacht sein werden: Die Spekulationen um die Präsidentschaftswahl 2028, wenn es um die Nachfolge von Donald Trump geht, sind nicht mehr zu stoppen. Dass der Demokrat Jon Ossoff in Georgia seinen Sitz im Senat spielend verteidigen konnte und auch Pennsylvanias demokratischer Gouverneur Josh Shapiro komfortabel wiedergewählt wurde, wird deren Ambitionen sicher befördern. Ob sich der linke Superstar Alexandria Ocasio-Cortez für eine Kandidatur entscheiden wird, dürfte auch vom Wahlausgang in Michigan abhängen: Wenn Abdul El-Sayed dort siegt, dann hat sie deutlich stärkere Argumente. Und die Republikaner? Dort gilt vor allem Vizepräsident J. D. Vance als wahrscheinlicher Bewerber. Ihm kann es nicht gefallen, dass die Republikaner so stark verlieren und sein Boss Trump so unbeliebt ist. Und dann ist da noch eine Aussage, die Vance verfolgen durfte: In seinem Heimatstaat Ohio hatte er einen umstrittenen Werbespot des Republikaner-Kandidaten für das Amt des Gouverneurs verteidigt, der die Demokratin Amy Acton persönlich beleidigte. Und Amy Acton? Sie wird Ohios nächste Gouverneurin.