Zum Hauptinhalt springen

MidtermsWas man über diese US-Zwischenwahlen wissen sollte

Lesezeit: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump am 24. Februar 2026 im Kapitol nach seiner ersten Rede zur Lage der Nation seiner zweiten Amtszeit.
US-Präsident Donald Trump am 24. Februar 2026 im Kapitol nach seiner ersten Rede zur Lage der Nation seiner zweiten Amtszeit.
Foto: KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES/AFP

Am 3. November entscheiden die Amerikaner, ob die restliche Amtszeit für Donald Trump ungemütlich wird. In welchen Bundesstaaten das Rennen spannend wird – und was passiert, wenn die Demokraten gewinnen.

Von Charlotte Walser, Washington

SZ bei Google bevorzugen

In den Vereinigten Staaten werden die Zwischenwahlen nicht nur in den Bundesstaaten, sondern auch in Washington D.C. mit Spannung verfolgt. Denn die sogenannten Midterms – die immer in der Mitte der vierjährigen Präsidentschaftszeit stattfinden – gelten traditionell auch als Referendum über die US-Regierung. Oft verliert die Partei des amtierenden Präsidenten dabei Mandate, weil die Wählerinnen und Wählern von deren Arbeit enttäuscht ist. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft"
:Jagd auf 3. Oktober

Was verbindet die Linke von Zohran Mamdani mit der von Elif Eralp?  Und was haben banale Terminprobleme damit zu tun, an welchem Tag Deutschland die Einheit feiert? Die neue Folge des Podcasts zwischen New York und Berlin.

SZ PlusVon Boris Herrmann und Christian Zaschke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite