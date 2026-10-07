Am 3. November entscheiden die Amerikaner, ob die restliche Amtszeit für Donald Trump ungemütlich wird. In welchen Bundesstaaten das Rennen spannend wird – und was passiert, wenn die Demokraten gewinnen.

In den Vereinigten Staaten werden die Zwischenwahlen nicht nur in den Bundesstaaten, sondern auch in Washington D.C. mit Spannung verfolgt. Denn die sogenannten Midterms – die immer in der Mitte der vierjährigen Präsidentschaftszeit stattfinden – gelten traditionell auch als Referendum über die US-Regierung. Oft verliert die Partei des amtierenden Präsidenten dabei Mandate, weil die Wählerinnen und Wählern von deren Arbeit enttäuscht ist. Antworten auf die wichtigsten Fragen: