In den Vereinigten Staaten werden die Zwischenwahlen nicht nur in den Bundesstaaten, sondern auch in Washington D.C. mit Spannung verfolgt. Denn die sogenannten Midterms – die immer in der Mitte der vierjährigen Präsidentschaftszeit stattfinden – gelten traditionell auch als Referendum über die US-Regierung. Oft verliert die Partei des amtierenden Präsidenten dabei Mandate, weil die Wählerinnen und Wählern von deren Arbeit enttäuscht ist. Antworten auf die wichtigsten Fragen:
MidtermsWas man über diese US-Zwischenwahlen wissen sollte
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Am 3. November entscheiden die Amerikaner, ob die restliche Amtszeit für Donald Trump ungemütlich wird. In welchen Bundesstaaten das Rennen spannend wird – und was passiert, wenn die Demokraten gewinnen.
Von Charlotte Walser, Washington
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