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Zwischenwahlen in den USAJetzt fällen Millionen Amerikaner ihr Urteil über Trumps Politik

Lesezeit: 4 Min.

Als Freiheitsstatue „Lady Liberty“ nutzt eine Wählerin in Charlotte, North Carolina, die Möglichkeit, ihre Stimme bereits vor den eigentlichen Wahlen am Dienstag abzugeben.
Als Freiheitsstatue „Lady Liberty“ nutzt eine Wählerin in Charlotte, North Carolina, die Möglichkeit, ihre Stimme bereits vor den eigentlichen Wahlen am Dienstag abzugeben.
AM STEWART/AFP

Es naht der Tag der Entscheidung – und das Momentum ist gerade aufseiten der Demokraten. Um es auch in einen Wahlsieg zu verwandeln, helfen Eklats wie in Michigan oder Alaska allerdings nicht gerade.

Von Charlotte Walser, Washington

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Wochenlang dominierte der Wahlkampf die US-Politik, zuletzt wurde er immer heftiger. Donald Trump absolvierte einen Rallye-Marathon, Elon Musk investierte fast eine halbe Milliarde Dollar, und am Ende kam es im Lager der Demokraten noch zum Streit. Jetzt ist es so weit: Die wahlberechtigten US-Bürgerinnen und -Bürger können am Dienstag entscheiden, wen sie nach Washington in den Kongress schicken wollen.

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