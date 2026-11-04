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US-ZwischenwahlenDer große Verlierer heißt Donald Trump

Lesezeit: 6 Min.

Ein Anhänger mit Trump-Krawatte auf einer Wahlparty in Columbus, Ohio.
Ein Anhänger mit Trump-Krawatte auf einer Wahlparty in Columbus, Ohio.
Jon Cherry/Getty Images via AFP

Für den unbeliebten US-Präsidenten sind die Midterms ein Debakel.  Er schiebt die Schuld den republikanischen Kandidaten zu - und droht den Demokraten, die im Kongress die Mehrheit errungen haben.

Von Peter Burghardt, Washington

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Natürlich war das jetzt ein Referendum über ihn, über Donald Trump. „Tut so, als ob ich auf dem Wahlzettel stünde“, wies der US-Präsident immer wieder sein Publikum an, als er vor diesen Zwischenwahlen wochenlang durch das Land tourte. Er stand nicht auf den Wahlzetteln, er wird nie wieder Kandidat sein. Aber Trump sorgte dafür, dass vor allem über ihn abgestimmt wurde - über die horrenden Lebenshaltungskosten im Zuge seiner Zölle und seines Iran-Krieges, über die schamlose Korruption seines Clans. Dies ist die Quittung, und was für eine. Wie wird dieser Mann reagieren?

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