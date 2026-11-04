Natürlich war das jetzt ein Referendum über ihn, über Donald Trump. „Tut so, als ob ich auf dem Wahlzettel stünde“, wies der US-Präsident immer wieder sein Publikum an, als er vor diesen Zwischenwahlen wochenlang durch das Land tourte. Er stand nicht auf den Wahlzetteln, er wird nie wieder Kandidat sein. Aber Trump sorgte dafür, dass vor allem über ihn abgestimmt wurde - über die horrenden Lebenshaltungskosten im Zuge seiner Zölle und seines Iran-Krieges, über die schamlose Korruption seines Clans. Dies ist die Quittung, und was für eine. Wie wird dieser Mann reagieren?