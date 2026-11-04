Annie Andrews gelingt eine Sensation: Bei der Kongresswahl 2026 liegt die Kinderärztin mit vier Prozentpunkten vorn. Dass der Sitz nicht an die Republikaner geht – das gab es zuletzt 1998.

Annie Andrews wusste genau, wie sie die Menschen in South Carolina überzeugen wollte. Als sie 2025 ihre Kandidatur für den US-Senat verkündete, sagte sie, sie sei „eine Kinderärztin und eine Mama, keine Politikerin“. Nicht um Großspender und Lobbyisten wolle sie sich kümmern, sondern für die Interessen von Kindern und Eltern in South Carolina kämpfen. Andrews, Jahrgang 1980, forderte den Republikaner Lindsey Graham heraus, der seit 2003 im Senat saß und ein Vierteljahrhundert vor ihr geboren wurde.