Pragmatiker oder Populisten: Hat der moderate oder der linke Flügel der Demokraten den historischen Triumph bei den Midterms herbeigeführt? Wer glaubt, dass diese Frage noch warten könnte, kennt vermutlich diese Demokraten schlecht.

Als Abdul El-Sayed in der Nacht zum Mittwoch in Detroit ans Mikrofon trat, um seine Siegesrede zu halten, war das eigentliche Rennen schon entschieden. Dass die Demokraten die Mehrheiten in den beiden Kammern des Kongresses von Washington erobern würden, stand seit Stunden fest, dafür hätte es den Wahlsieg El-Sayeds in Michigan nicht mehr gebraucht. Dennoch könnte sich diese rechnerisch unerhebliche Entscheidung langfristig als eine der bedeutsamsten dieser Wahlnacht erweisen. „Wir haben eine Maschine besiegt“, sagte El-Sayed.