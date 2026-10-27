Der junge Mann als solcher ist und bleibt ein unergründliches Wesen. Wenn das nicht von Interesse wäre für den Rest der Gesellschaft, dann hätte das Junge-unergründliche-Männer-Musical „The Outsiders“ am Broadway nicht so viel Zulauf. Dann hätte es wohl auch nicht die neue Netflix-Serie zu John Steinbecks Roman „East of Eden“ gebraucht, der ja seinerseits eine Neuinterpretation der Geschichte von Kain und Abel war, dem ultimativen Junge-Männer-Drama aus der Bibel.
Midterms in den USAWarum Trump nicht mehr auf die jungen Männer zählen kann
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Der US-Präsident gewann 2024 auch deshalb, weil viele Männer unter 30 auf ihn setzten. Von deren Frust wollen die Demokraten profitieren.
Von Boris Herrmann, New York
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