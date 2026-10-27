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Midterms in den USAWarum Trump nicht mehr auf die jungen Männer zählen kann

Lesezeit: 4 Min.

In den USA gibt es etwa 49 Millionen Menschen unter 30 Jahren, die bei den Midterms stimmberechtigt sind.
In den USA gibt es etwa 49 Millionen Menschen unter 30 Jahren, die bei den Midterms stimmberechtigt sind.
RYAN MURPHY/AFP

Der US-Präsident gewann 2024 auch deshalb, weil viele Männer unter 30 auf ihn setzten. Von deren Frust wollen die Demokraten profitieren.

Von Boris Herrmann, New York

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Der junge Mann als solcher ist und bleibt ein unergründliches Wesen. Wenn das nicht von Interesse wäre für den Rest der Gesellschaft, dann hätte das Junge-unergründliche-Männer-Musical „The Outsiders“ am Broadway nicht so viel Zulauf. Dann hätte es wohl auch nicht die neue Netflix-Serie zu John Steinbecks Roman „East of Eden“ gebraucht, der ja seinerseits eine Neuinterpretation der Geschichte von Kain und Abel war, dem ultimativen Junge-Männer-Drama aus der Bibel.

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