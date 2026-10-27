Der US-Präsident gewann 2024 auch deshalb, weil viele Männer unter 30 auf ihn setzten. Von deren Frust wollen die Demokraten profitieren.

Der junge Mann als solcher ist und bleibt ein unergründliches Wesen. Wenn das nicht von Interesse wäre für den Rest der Gesellschaft, dann hätte das Junge-unergründliche-Männer-Musical „The Outsiders“ am Broadway nicht so viel Zulauf. Dann hätte es wohl auch nicht die neue Netflix-Serie zu John Steinbecks Roman „East of Eden“ gebraucht, der ja seinerseits eine Neuinterpretation der Geschichte von Kain und Abel war, dem ultimativen Junge-Männer-Drama aus der Bibel.