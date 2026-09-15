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Supreme CourtOberster Gerichtshof stoppt Trumps Pläne zur Briefwahl

Lesezeit: 3 Min.

Die Änderungen bei der Briefwahl sind gestoppt, amerikanische Wähler dürfen wie bisher wählen.
Die Änderungen bei der Briefwahl sind gestoppt, amerikanische Wähler dürfen wie bisher wählen.
IMAGO/imagebroker

Kurz vor den Zwischenwahlen wollte der US-Präsident den Zugang zu Briefwahlunterlagen erschweren. Ein Urteil des Supreme Court verhindert dies nun im letzten Moment. In seiner Begründung wird einer der Richter deutlich.

Von Charlotte Walser, Washington

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Erste Bundesstaaten hatten schon damit begonnen, die Briefwahlunterlagen für die Zwischenwahlen zu versenden – die Wählerinnen und Wähler aber wussten nicht, ob ihre Stimme überhaupt zählt, denn es war unklar, welche Regeln gelten. Nun hat der Oberste Gerichtshof dem Chaos ein Ende gesetzt. Er hat die Anordnung eines untergeordneten Gerichts gestützt, das ein Dekret der Regierung blockiert hatte.

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