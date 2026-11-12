Zum Hauptinhalt springen

US-SenatorenwahlScott Colom färbt Mississippi blau

Lesezeit: 4 Min.

Der neu gewählte Senator Scott Colom mit seiner Frau Nadia und den Töchtern bei der Wahlfeier in Jackson.
Der neu gewählte Senator Scott Colom mit seiner Frau Nadia und den Töchtern bei der Wahlfeier in Jackson.
Foto: Ellen Schmidt/AP

Fast anderthalb Jahrhunderte hatte in dem Südstaat kein Afroamerikaner mehr einen Senatssitz inne. Nun erobert ein Demokrat auch diese republikanische Hochburg – ein historischer Sieg.

Von Peter Burghardt, Washington

SZ bei Google bevorzugen

Scott Colom und die Demokraten erobern Mississippi, das hätten die Republikaner vor Kurzem noch für einen schlechten Witz gehalten. Unmöglich, dieser Südstaat war tief rot, jahrzehntelang; Rot ist die Farbe der republikanischen Partei. Ein demokratischer Kandidat hatte dort seit 1982 keinen Sitz mehr im US-Senat gewonnen. Mehr noch: Ein Afroamerikaner hatte sich in dieser Region zuletzt 1875 durchgesetzt. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.

Zur SZ-Startseite

Nithya Raman
:Ihr Wahlsieg ist eine Geschichte, wie sie nur die USA erzählen können

Geboren in Südwesten Indiens, gewonnen in Los Angeles: Die 45 Jahre alte Demokratin wird die erste hinduistische Bürgermeisterin der kalifornischen Metropole.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite