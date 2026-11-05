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US-ZwischenwahlenDie Macht der Latinos

Lesezeit: 4 Min.

Umworbene Wählerschaft: Zuhörer bei einer Kundgebung für die Demokratin Gina Hinojosa  vor den Mdterms in den Texas.
Umworbene Wählerschaft: Zuhörer bei einer Kundgebung für die Demokratin Gina Hinojosa  vor den Mdterms in den Texas.
Michael Gonzalez/AP/dpa

Gina Hinojosa in Texas, Xavier Becerra in Kalifornien: US-Amerikaner mit lateinamerikanischen Wurzeln regieren künftig die beiden wichtigsten Bundesstaaten. Über eine Wählergruppe, die so relevant ist wie nie.

Von Peter Burghardt, Washington

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Als Donald Trump seine Republikaner vor zwei Monaten in Dallas auf diese US-Zwischenwahlen einschwor – im Nachhinein sehr erfolglos – da saß Gina Hinojosa am Stadtrand mit Opfern des Sexualverbrechers und früheren Trump-Freundes Jeffrey Epstein zusammen. „In der Gegenwart von Überlebenden zu sein, die uns die Epstein-Akten, ihre Geschichten und ihren Mut nähergebracht haben – das ist für mich einfach bemerkenswert und so inspirierend“, sagte sie in einem kleinen Raum. Die Aufklärung in Texas werde für sie eine Priorität sein, „wenn ich Gouverneurin bin“.

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