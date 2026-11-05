Als Donald Trump seine Republikaner vor zwei Monaten in Dallas auf diese US-Zwischenwahlen einschwor – im Nachhinein sehr erfolglos – da saß Gina Hinojosa am Stadtrand mit Opfern des Sexualverbrechers und früheren Trump-Freundes Jeffrey Epstein zusammen. „In der Gegenwart von Überlebenden zu sein, die uns die Epstein-Akten, ihre Geschichten und ihren Mut nähergebracht haben – das ist für mich einfach bemerkenswert und so inspirierend“, sagte sie in einem kleinen Raum. Die Aufklärung in Texas werde für sie eine Priorität sein, „wenn ich Gouverneurin bin“.