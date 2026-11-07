Es war DAS Thema dieser Woche: der eindeutige Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA . Doch die Frage ist Was ändert sich damit jetzt? Vor allem bei den Themen, von denen wir in Europa direkt betroffen sind: den Zöllen, dem Ukraine -Krieg und dem Iran -Krieg?

Donald Trump hat unter anderem am Donnerstag im Oval Office gesagt, dass es ein Abkommen mit Russland geben könnte, dass „mehr als nur die Ukraine“ betreffen würde, sondern „ganz Europa“.

Ob Trump wegen der Midterm-Ergebnisse auch seine Außenpolitik verändern muss, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ die Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für US-Wirtschafts- und Außenpolitik zuständig ist.

Zum Weiterlesen:

Den Text, wie sich J.D. Vance nach den Midterms positioniert, gibt es hier zum Lesen.

Und alles Wissenswerte zum Börsencrash nach den Midterms gibt es hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Juno Graner

Redaktionsschluss war Freitag, 6.11.2026, um 15.30 Uhr.

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDFheute, USAToday.

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