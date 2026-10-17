Am 3. November, wird eine wichtige Frage beantwortet: Wie mächtig wird Donald Trump in den verbleibenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft sein? Dann stehen nämlich die Zwischenwahlen in den USA an, die sogenannten Midterms . Wie gut sieht es für die Demokraten gerade wirklich aus? Können die Republikaner um Trump eine deutliche Wahlniederlage verhindern? Das erklärt die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook, Senior Advisor von der Bertelsmann-Stiftung.

Sie spricht im Podcast auch über eine aktuelle Aufregernachricht aus den USA: Der rechtslibertäre Tech-Milliardär Elon Musk hat die Republikaner mit mehr als 250 Millionen Dollar unterstützt. Was solche Wahlkampfspenden für die Demokratie bedeuten? „Die Politik dieses Weißen Hauses ist in jedem Fall käuflich“, sagt Clüver Ashbrook.

Zum Weiterlesen:

Einen Text über Elon Musks Macht, die selbst im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle spielt, lesen Sie hier.

Hinweis: Im Gespräch heißt es, Musk habe den Wahlkampf der Republikaner mit 267 Millionen US-Dollar unterstützt. Tatsächlich sind es 276 Millionen US-Dollar gewesen.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Nadja Schlüter

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Redaktionsschluss war Freitag, 16.10.2026, um 15 Uhr.

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über TheDemocrats (Youtube), C-SPAN.

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