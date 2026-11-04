Mit der Wahlniederlage der Republikaner ändert sich die Machtdynamik in Washington. Selbst ein neues Verfahren zur Amtsenthebung des Präsidenten ist jetzt möglich.

„Wir werden liefern“, sagte Hakeem Jeffries in seiner Siegesrede. Der demokratische Abgeordnete, der voraussichtlich Speaker of the House wird, sagte das gleich mehrfach. Konkret versprach Jeffries, die hohen Lebenshaltungskosten zu senken und die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Mit Donald Trump im Weißen Haus wird das aber gar nicht so einfach.