Das Letzte, was er von seiner Schwester gehört hat, war: Macht euch keine Sorgen. Ihr gehe es gut, schrieb sie. Wenn sie jetzt länger nichts von ihr hören sollten, dann, weil sie in diesem oder jenem Projekt stecke. Antonius Michelmann war tatsächlich beruhigt nach dieser Mail vom 5. Dezember 2025, eine Nachricht, wie die Schwester sie der Familie eben alle paar Wochen schickte. Und es war ja wirklich immer alles gut gegangen bis dahin. Er dachte, so würde es auch diesmal sein.