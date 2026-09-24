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Russischer Oligarch Michail FridmanDank Luxemburg kommt er wieder an sein Geld

Lesezeit: 2 Min.

Michail Friedman, hier in einer Aufnahme von 2019.
Michail Friedman, hier in einer Aufnahme von 2019.
Pavel Golovkin/AP Pool/dpa

Er stammt aus der Ukraine, aus einer jüdischen Familie. Aber reich wurde er, indem er zur richtigen Zeit nach Moskau ging – und später ein Arrangement mit Putin fand. Nun hebt die EU ihre Sanktionen gegen ihn auf.

Von Silke Bigalke

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Vor 16 Jahren besuchte Michail Fridman, einer der reichsten Männer Russlands, seine Heimatstadt Lwiw im Westen der Ukraine. Was heute schier unmöglich wäre, war damals bereits bemerkenswert: Fridman hatte sich einladen lassen, um dem ukrainischen Publikum zu erklären, wie man ein russischer Oligarch wird.

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