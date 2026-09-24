Vor 16 Jahren besuchte Michail Fridman, einer der reichsten Männer Russlands, seine Heimatstadt Lwiw im Westen der Ukraine. Was heute schier unmöglich wäre, war damals bereits bemerkenswert: Fridman hatte sich einladen lassen, um dem ukrainischen Publikum zu erklären, wie man ein russischer Oligarch wird.
Russischer Oligarch Michail FridmanDank Luxemburg kommt er wieder an sein Geld
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Er stammt aus der Ukraine, aus einer jüdischen Familie. Aber reich wurde er, indem er zur richtigen Zeit nach Moskau ging – und später ein Arrangement mit Putin fand. Nun hebt die EU ihre Sanktionen gegen ihn auf.
Von Silke Bigalke
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