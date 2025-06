Michael Sfard, 53, vertritt Palästinenser, aber auch israelische politische Aktivisten vor Gericht. In einem Gastbeitrag für die Zeitung Haaretz rief Israels bekanntester Menschenrechtsanwalt jüngst seine Landsleute dazu auf, sich durch den Krieg mit Iran nicht „ablenken“ zu lassen. „Kein Krieg mit Iran wird Israels Verbrechen in Gaza ausradieren.“ Sfard lebt in Tel Aviv.

SZ: Herr Sfard, in den vergangenen Tagen schien es im Nahen Osten nur noch ein Thema zu geben, den Krieg mit Iran. Sind Sie einverstanden, wenn wir trotzdem über Palästinenser reden?

Michael Sfard: Unbedingt. Der Irankrieg hat die Aufmerksamkeit von Gaza weggelenkt. Und der Gaza-Krieg lenkt schon seit Langem alle Aufmerksamkeit vom Westjordanland weg. Dort schaut die Weltöffentlichkeit fast gar nicht mehr hin, wie Israel aus einem palästinensischen Dorf nach dem anderen die Bewohner vertreibt. Einer Zählung der Menschenrechtsorganisation B’tselem zufolge sind es seit dem Beginn des Gaza-Krieges schon 60 Dörfer. Als Anwalt habe ich mit vielen der Betroffenen zu tun. Gerade ist ein ganzes Dorf von israelischen Behörden abgerissen worden, Halat al-Daba, in einem Akt, der in der Vergangenheit immerhin noch einen internationalen Aufschrei ausgelöst hätte. Ich erinnere mich an viele Fälle, in denen einzelne Gebäude abgerissen wurden. Aber ein ganzes Dorf?

Welche Möglichkeiten haben Sie, als Anwalt dagegen vorzugehen?

Meine Möglichkeiten sind nicht mehr so zahlreich und nicht mehr so effektiv, wie sie noch vor ein paar Jahren waren. Ich ziehe für meine Mandanten immer noch vor den Obersten Gerichtshof in Jerusalem und mache dort Eingaben, sowohl in grundsätzlichen Fragen als auch in ganz spezifischen. Manchmal gelingt das. Gerade habe ich einen palästinensischen Mandanten vertreten, der im nördlichen Jordantal eine Kuhherde hat, und eines Tages kamen Siedler mit Lastwagen. Sie erklärten ihm im Namen des örtlichen Gemeinderats, seine Kühe seien jetzt beschlagnahmt, weil er keine richtige Genehmigung für sie habe. Der Gerichtshof hat diese Beschlagnahme vorläufig aufgehoben, und ich rechne damit, dass in den kommenden Wochen auch ein grundsätzliches Urteil folgen wird, wonach diesem Siedlerräte keine Autorität über Palästinenser haben.

„Es gibt viele Gründe, von diesem Berufsweg eher Abstand zu halten“, sagt der Menschenrechtsanwalt Michael Sfard. (Foto: Yanai Yechiel)

Werden solche Urteile denn auch respektiert?

Teilweise. Die Gemeinderäte halten sich schon an Urteile. Sie sind Teil des israelischen Staates, auch wenn sie sich auf besetztem Gebiet befinden. Wenn sich Urteile aber gegen einzelne Individuen richten, wird die Sache komplizierter. Da müssen wir als Anwälte manchmal noch weitere rechtliche Schritte ergreifen. Kürzlich habe ich mich dabei auf ein israelisches Gesetz berufen, das eigentlich Frauen vor Stalkern schützen soll. Damit wollte ich erreichen, dass ein bekannter, sehr aggressiver Siedler sich dem Haus meiner Mandanten nicht nähern darf. Das Gericht hat uns recht gegeben. Aber mit der Polizei mussten wir lange streiten, damit sie das auch durchsetzt.

Inwiefern schwinden Ihre Möglichkeiten, als Anwalt zu kämpfen?

Gerade wenn es um die Polizei geht, wird das deutlich. Beschwerden gegen Brutalität durch Polizeibeamte waren noch nie sehr Erfolg versprechend. Aber heute haben wir einen rechtsextremen Polizeiminister, Itamar Ben-Gvir, der sich sogar öffentlich hinter Beamte stellt, die Kritik auf sich ziehen. Dadurch gibt es keine Karrierenachteile für sie, sondern eher Vorteile. Vor wenigen Tagen wurde eine Polizistin dabei gefilmt, wie sie israelischen Demonstrierenden auf dem Habima-Platz in Tel Aviv sagte, sie dürften keine Plakate gegen den Gaza-Krieg hochhalten. Das sei verboten. Das war natürlich Unsinn – und so skandalös, dass es trotz des Konflikts mit Iran einen Weg in die Schlagzeilen großer Medien fand und klar kritisiert wurde. Aber was war die Folge innerhalb der Polizei? Nichts.

Razzia im Flüchtlingslager Balata im Osten von Nablus (Bild vom 19. Juni 2025). (Foto: ZAIN JAAFAR/AFP)

Internationale Gerichte diskutieren intensiv über die israelische Kriegsführung in Gaza. Wie verläuft diese Diskussion vor den israelischen Gerichten?

Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ende Mai habe ich im Namen von drei israelischen Soldaten eine Beschwerde an den Obersten Gerichtshof gerichtet, nachdem die Regierung neue Kriegsziele verkündet hatte. Zu denen gehört, dass die Zivilbevölkerung von Gaza „mobilisiert“ und im Süden des Gazastreifens „konzentriert“ werden soll. Das verstößt gegen internationales Recht, vor allem gegen die Genfer Konventionen, es sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und nach israelischem Recht sind unsere Soldaten verpflichtet, sich offenkundig illegalen Befehlen zu widersetzen. Das steht so in unserem Strafgesetzbuch. Aber was ist geschehen? Das Gericht hat keinen Termin anberaumt.

Das kommt vielleicht noch.

Dies ist eine dringende Sache. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dringender geht es doch kaum. So läuft es inzwischen oft. Richtig offen sagen die Gerichte nicht, dass sie solche Methoden billigen. Kritiker bekommen einfach keine Termine.

Im Westjordanland kommt es immer wieder zu Vertreibungen. (Foto: SZ-Grafik)

Sie kennen den Obersten Gerichtshof sehr gut, auch die Personen dort. Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter?

Es gab jüngst wieder einen Wechsel einiger Richter, und einige von ihnen stehen sehr weit rechts und unterstützen die Strategie der Netanjahu-Regierung in Gaza. Andere sind vielleicht einfach besorgt, dass die Regierung zum nächsten großen Angriff auf die Judikative ansetzen könnte, wenn sie jetzt zu unbequem werden. Immerhin kämpft das Gericht noch immer um sein Überleben, Netanjahu wollte es schon entmachten. Und eine der häufigsten Unterstellungen, mit denen das rechte Lager in der politischen Debatte operiert, lautet, dies sei ein propalästinensisches, linkes Gericht. Das ist absurd, aber es wird behauptet.

Einerseits ist die israelische Justiz international sehr geachtet für ihre Unabhängigkeit und für scharfe Ermittlungen gegen Politiker, wenn es um Korruption geht. Andererseits tickt sie, sobald es um Palästinenser geht, handzahm und regierungstreu?

So erlebe ich es. Wie Doktor Jekyll und Mister Hyde. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Zu Beginn des Gaza-Krieges haben sich viele palästinensische Familien aus dem Westjordanland und aus Gaza an den Obersten Gerichtshof gewandt, weil plötzlich ihre Söhne verschwunden sind. Sie wollten wissen, ob sie durch israelische Stellen verhaftet wurden oder was aus ihnen geworden ist. Es gab keine Antwort. Auch das Gericht hat nicht geholfen. Noch vor zehn Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass ein Vater, der wissen will, wo sein Kind ist, vom Obersten Gerichtshof einfach abgewiesen wird.

Wie lautet die Begründung?

Meistens werden Formalien vorgeschoben. Irgendeine Vollmacht sei nicht wirksam. Zur Erneuerung müsse man bei einer Hotline anrufen. Und dann ist diese Telefonnummer aber nicht besetzt …

Finden sich noch ausreichend junge Anwälte, die wie Sie für die Rechte von Palästinensern kämpfen wollen – oder schwindet auch das?

Es gibt viele Gründe, von diesem Berufsweg eher Abstand zu halten. Der juristische Nachwuchs sieht ja, wie meine Kanzleikollegen und ich belästigt und beschimpft werden, sobald wir den Obersten Gerichtshof betreten. Sofort stehen dort rechte Aktivisten, halten uns die Handykamera ins Gesicht, nennen uns Verräter. Ich habe jüngst an den Obersten Gerichtshof appelliert und gesagt: Diese Leute haben jedes Recht der Welt, ihre Meinung zu äußern und zu demonstrieren, nur bitte nicht innerhalb des Gerichts, wenn wir dadurch an unserer Arbeit und Pflichterfüllung gehindert werden. Das Gericht wollte uns dazu anhören, der Termin war für Anfang vergangener Woche terminiert.

Wie hat das Gericht entschieden?

Gar nicht. Die Anhörung wurde kurzfristig abgesagt, wegen des Kriegs mit Iran.