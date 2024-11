Wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Chef einer Koalition ohne Mehrheit eine neue Amtszeit überstehen will, warum er mit der AfD redet und was er von einem Kanzler Merz erwartet.

Von Johannes Bauer, Roman Deininger, Iris Mayer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war in den vergangenen drei Jahren einer der lautesten Ampelkritiker. Seine eigene Regierung mit SPD und Grünen hat seit der Landtagswahl keine Mehrheit mehr. Immerhin: Die CDU hat sich knapp vor der AfD als stärkste Kraft behauptet. Seit das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die Verhandlungen über eine neue Regierung platzen ließ, läuft es in Sachsen auf eine kleine Koalition mit der SPD hinaus. Zum Gespräch empfängt der 49-Jährige in der Dresdner Staatskanzlei. Es gibt Baumkuchen und Kaffee.