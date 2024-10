Großbritannien:Michael Gove – Brexiteer, Minister, jetzt Chefredakteur

Er wusste früh, wo er mal landen will: beim konservativen Wochenmagazin „Spectator“. 50 Jahre später und nach einem Ausflug in die große Politik ist er am Ziel.

Von Michael Neudecker

Vor langer Zeit soll in Aberdeen im Nordosten Schottlands ein sieben Jahre alter Junge in einem Klassenzimmer gesagt haben, so zumindest geht die Legende: Wenn er groß sei, wolle er Chefredakteur des Spectator werden. 50 ereignisreiche Jahre später ist Michael Gove, Brexiteer und Ex-Minister, am Ziel, am Dienstag war sein erster Tag im neuen Job. Auf die Frage, wer und wie Gove ist, gibt diese weitverbreitete Erzählung aus seiner Kindheit schon eine erste Antwort. Ein Siebenjähriger, der Chef eines konservativen politischen Wochenmagazins werden will? Michael Gove ist das, was man einen Nerd nennt.