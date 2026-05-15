Der Chef der US-Grenzschutzbehörde Michael Banks ist überraschend zurückgetreten. Einen Grund für den Schritt nannten Banks und die Behörde U.S. Border Patrol zunächst nicht. Sein Weggang reiht sich in eine Serie von Personalwechseln in der Einwanderungsbehörde unter US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten ein. In einer Abschiedsnachricht an die Mitarbeiter erklärte Banks, er ⁠werde „für immer der größte Verteidiger“ seiner Behörde bleiben. Trump hatte Banks im Januar 2025 zum Chef der Behörde ernannt. Er war bereits zwei Jahrzehnte für den Grenzschutz tätig, bevor er 2023 zum Grenzbeauftragten für den von Republikanern regierten Bundesstaat ‌Texas wurde. Einem Insider zufolge galt Banks als Verbündeter ‌der ehemaligen Heimatschutzministerin Kristi Noem, die Trump im März entlassen hatte.