Vor acht Jahren starben 298 Menschen in einer Passagiermaschine über der Ostukraine durch eine russische Rakete. Nun verurteilt ein Gericht in den Niederlanden zwei Russen und einen Ukrainer. Ein weiterer Angeklagter wird freigesprochen.

Von Thomas Kirchner und Frank Nienhuysen

Mehr als acht Jahre nach dem Absturz des Flugs MH17 auf dem Weg von Amsterdam nach Malaysia hat ein niederländisches Gericht drei Männer in Abwesenheit als Verantwortliche für das Unglück zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt. Die gebürtigen Russen Igor Girkin und Sergej Dubinskij sowie der Ukrainer Leonid Chartschenko seien des Mordes in 298 Fällen schuldig, erklärte der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis. Der vierte Angeklagte, der Russe Oleg Pulatow, wurde freigesprochen, weil ihm seine Beteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Bis auf ihn folgte das Gericht damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einer "wichtigen Entscheidung". Es sei jetzt "unvermeidlich, dass alle Gräueltaten durch Russland" bestraft werden, schrieb er unmittelbar nach dem Urteil auf Twitter.

MH17 war am 17. Juli 2014 auf ein Feld in der Ostukraine gestürzt. Alle 298 Insassen starben, 196 von ihnen kamen aus den Niederlanden. Internationale Ermittler rekonstruierten das Geschehen, unterstützt von der privaten britischen Recherche-Gruppe Bellingcat. Sie werteten Satellitenbilder, Videos, abgehörte Telefonate und Tausende andere Beweisstücke aus. Demnach wurde die Maschine von einer Rakete getroffen, die von einem Flugabwehrsystem des Modells Buk-M1 Telar abgefeuert worden war. Das System war kurz zuvor aus dem russischen Kursk auf ein Feld bei dem Ort Pervomaisky gebracht worden, wo zu dieser Zeit heftig gekämpft wurde.

Detailansicht öffnen In einem Feld nahe des ukrainischen Dorfs Rozsypne schlug die Boeing "777" auf, die Trümmer lagen weit verstreut. (Foto: Jerry Lampen/dpa)

Wer genau den Knopf drückte, ist unbekannt, vermutlich russische Soldaten. Die vier Angeklagten, hochrangige prorussische Separatisten in der Ostukraine, sollen das Gerät aber in seine Position gebracht haben und letztlich für den Abschuss verantwortlich sein. Dass MH17 getroffen wurde, war höchstwahrscheinlich ein Versehen; aus Äußerungen der Angeklagten geht hervor, dass sie glaubten, ein ukrainisches Militärflugzeug getroffen zu haben.

Girkin war einst russischer Geheimdienstoffizier und Kommandant der Separatisten im Donbass. Dubinskij, ebenfalls früherer russischer Offizier, vertrat Girkin; Pulatow war Dubinskijs Assistent. Chartschenko soll eine Kampfeinheit in der Region geleitet haben. Nach dem Unglück wurde die Buk rasch zurück nach Russland gebracht, um einen internationalen Aufschrei zu vermeiden.

Das Gericht bestätigte diese Version des Geschehens im Wesentlichen. Das Geschoss sei mit Absicht und in vollem Bewusstsein der tödlichen Folgen abgefeuert worden, erklärte es. Die Tatsache, dass es irrtümlich ein Zivilflugzeug traf, ändere daran nichts. Girkin, Dubinskij und Chartschenko seien als "funktionale Täter" für den Abschuss verantwortlich. Pulatow hingegen habe keine koordinierende Rolle gespielt, er sei nicht in der Nähe gewesen, nach Ansicht des Gerichts hätte er nichts an der Ausführung ändern können.

Detailansicht öffnen Bewaffnete pro-russische Separatisten kontrollierten nach dem Abschuss den Zugang zum Ort des Aufschlags. (Foto: BULENT KILIC/AFP)

Sowohl die Angeklagten als auch der Kreml haben jegliche Verantwortung abgestritten und die Ermittler als voreingenommen bezeichnet. Der Kreml hatte kurz nach dem Unglück alternative Versionen des möglichen Geschehens verbreitet, unter anderem hieß es, ein ukrainisches Kampfflugzeug sei in der Nähe gesichtet worden.

Der Prozess begann im März 2020 in den Niederlanden, die 196 Tote zu beklagen hatten. Die Angeklagten blieben dem Verfahren fern, nur Pulatow ließ sich verteidigen. Seine Anwälte bestritten insbesondere, dass das Buk-System in Händen der Separatisten war. Sie legten eine Verantwortung der Ukraine nahe. Das Gericht wies diese und andere alternative Versionen des Abschusses als "nicht überzeugend" und "Fantasien" zurück.

Laut Bellingcat ist der verurteilte Girkin derzeit in der russischen Armee tätig. Bellingcat-Gründer Christo Grosew sagte jüngst in der niederländischen Talkshow Op1, Girkin rekrutiere und bilde Freiwillige als Soldaten für den Krieg in der Ukraine aus.

Ein Opfervertreter glaubt nicht, dass die Verurteilten je hinter Gitter kommen

Der Vorsitzende der Opfervereinigung, der Niederländer Piet Ploeg, nannte das Urteil einen "wichtigen Meilenstein für uns". In einem Telefonat sagte er der Süddeutschen Zeitung: "Es ist sehr wichtig für die Angehörigen der Opfer, dass ein unabhängiges Gericht über die Verantwortung des russischen Staates urteilt. Und darüber, wer konkret verantwortlich ist, dass die Passagiermaschine MH17 abgeschossen wurde." Dies sei ein Schritt zur Gerechtigkeit. Er glaube aber nicht, dass die Verurteilten jemals in ein Gefängnis müssen.

Ploeg verlor bei dem Abschuss seinen Bruder, seine Schwägerin und seinen Neffen. Er gab danach seine Arbeit als Finanzmanager auf und leitet seitdem die Stiftung "Flugzeugunglück MH17". Ploeg war bei 65 der 68 Anhörungen im Gericht. "Ich fehlte nur an drei Tagen, weil ich krank war. Ich wollte einfach wissen, was damals passiert ist", sagte er. Sehr schwer zu ertragen sei es für ihn gewesen, die Aussagen des Angeklagten Pulatow anzuhören, "er ließ eine Menge Theorien erzählen", sagte Ploeg. "Das war frustrierend, aber es gehört dazu, dies alles zu hören." Ein bewegender Moment im Prozess sei es gewesen, als zwei Wochen lang 105 Opferangehörige von ihrem persönlichen Leid erzählten.

Der Tag des Unglücks sei in sein Hirn gebrannt, sagte etwa Rob Frederiks, der seinen Sohn und dessen Freundin verlor. "Ich habe mir die Augen ausgeweint. (...) All ihre Träume verschwanden. Kein Fußball mehr am Samstag, nie wieder: Papa, wo bist du, bringt du was zu essen mit? Nie wieder: Mama, bist du noch wach, wenn er spät nach Hause kam. Nie wieder Gitarre spielen zusammen."

Mehr als 300 Angehörige klagen vor dem Menschenrechts-Gericht gegen Russland

Das Urteil dürfte auch Auswirkungen haben auf weitere Prozesse zum Abschuss von MH17. Mehr als 300 Angehörige der Absturzopfer haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen Russland eingereicht. Es ist die einzige Möglichkeit, dass die Opferfamilien selber juristisch vorgehen können. Betroffen ist auch eine Klage der Ukraine gegen Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Kiew geht es um den Nachweis, dass Moskau damals die Separatisten im Donbas kontrollierte. Dies hat nun erstmals eine juristische Instanz festgehalten.

Die Katastrophe hatte 2014 in den Niederlanden zu einer Aufwallung von Wut und Trauer geführt, das Verhältnis zu Russland ist seither stark belastet. Die Beziehungen waren aus historischen Gründen eigentlich eng gewesen, aus niederländischer Sicht fast ein "Sonderverhältnis". Streitereien hatten das Bild aber schon vor MH17 getrübt. Die Versuche Russlands, sich aus der Verantwortung für den Abschuss zu stehlen, sorgten anschließend für parteiübergreifende Verbitterung in Den Haag. Inzwischen zählen die Niederlande zu den russlandkritischsten EU-Staaten.