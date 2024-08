Der Bund, das Land Niedersachsen und die Eigentümer hätten in den vergangenen Wochen mit den Banken verhandelt, so der Kanzler. "Wir lassen die Meyer Werft nicht allein." Die Werft sei nicht irgendein Unternehmen, sondern ein "industrielles Kronjuwel", dessen Problem auch nicht in der Qualität seiner Produkte liege.

Scholz bezeichnete die Werft zudem als systemrelevant für die maritime Wirtschaft in Deutschland. Dies gilt als eine Voraussetzung dafür, dass die EU-Kommission den staatlichen Beihilfen zustimmt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich auch optimistisch gezeigt, dass die Werft gerettet werden kann.

Die Meyer Werft ist einer der größten Hersteller von Kreuzfahrtschiffen weltweit. Aktuell ist sie in einer schweren Krise, sie kämpft mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie.