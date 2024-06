Mexiko:Eine Präsidentin für das Macholand

Claudia Sheinbaum gewinnt in Mexiko die Präsidentschaftswahlen - als erste Frau in der Geschichte des lateinamerikanischen Landes. Ein Porträt.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Um zu verstehen, wie historisch der Sieg von Claudia Sheinbaum ist, muss man etwas in der Zeit zurückgehen, bis 1953, um genau zu sein. In das Jahr, in welchem im Vereinigten Königreich Elisabeth II. den Königsthron bestieg. In Ländern wie Deutschland, den USA, aber auch Brasilien oder Uruguay durften Frauen schon seit Jahrzehnten an den Urnen abstimmen. Die Mexikanerinnen aber erhielten erst damals überhaupt das allgemeine Wahlrecht.