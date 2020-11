In Mexiko hat der Senat ein neues Gesetz gebilligt, das die Legalisierung von Cannabis vorsieht. Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag lautmexikanischen Medien mit 82 Ja-Stimmen gegen 18 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen den Gesetzentwurf an. Er regelt unter anderem die Legalisierung von persönlichem Konsum, industrieller Nutzung und wissenschaftlicher Forschung. Es fehlt noch die Zustimmung der Abgeordnetenkammer. Befürworter versprechen sich von der Legalisierung einen Rückgang der Kleinstkriminalität. Gegner warnen vor leichterem Einstieg für Kinder und Jugendliche in den Drogenkonsum.