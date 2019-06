7. Juni 2019, 18:52 Uhr Mexiko und die USA Jämmerlich

Trump ist an einer wirklichen Lösung der Migrationskrise nicht interesssiert. Können Soldaten das Problem lösen?

Von Benedikt Peters

Nachdem die Politik versagt hat, werden nun Soldaten entsandt. Mexikos Präsident schickt 6000 Nationalgardisten, Angehörige einer neu gebildeten Einheit von Militär und Polizei, an die Grenze zu Guatemala. Sie sollen die Migranten aus Mittelamerika aufhalten, die auf dem Weg nach Norden Richtung USA sind. Das ist verständlich, da es Mexikos wohl letzte Chance ist, Strafzölle abzuwenden. US-Präsident Trump will sie am Montag gegen das Land verhängen; die ohnehin stagnierende mexikanische Wirtschaft würde empfindlich Schaden nehmen. Andererseits ist die Entsendung völlig sinnlos.

Kurzfristig mögen sich Honduraner, Salvadorianer und Guatemalteken abschrecken lassen. Mittelfristig aber werden sie sich wieder auf den Weg in Richtung Norden machen. Denn die Menschen fliehen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt. In der Heimat droht ihnen im besten Fall Armut, häufig aber auch Folter, Tod und Verfolgung durch marodierende Banden.

Mexiko und andere Länder wollen dieses Problem mit einem milliardenschweren Entwicklungsplan für Mittelamerika lösen. Aber ausgerechnet die USA, der potenziell größte Geldgeber, zeigen bisher kein Interesse. Das ist vor allem damit zu erklären, dass sich Trump 2020 zur Wiederwahl stellen will. Ihm helfen Drohungen und Truppenmanöver mehr als langfristige und nachhaltige Investitionen. Das kann man traurig nennen - oder auch jämmerlich.